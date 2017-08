Mit dem Radl von England nach Palling

Bei Viktor Ungerer (links) in Palling erholten sich Michael und Errol Barker von ihren Strapazen und hängten in Salzburg und Berchtesgaden noch ein paar Urlaubstage dran. − Foto: ga Bei Viktor Ungerer (links) in Palling erholten sich Michael und Errol Barker von ihren Strapazen und hängten in Salzburg und Berchtesgaden noch ein paar Urlaubstage dran. − Foto: ga



Untrainiert auf einem normalen Fahrrad mit vollen Gepäcktaschen über 1000 Kilometer zu bewältigen, ist eine körperliche Herausforderung. Errol und Michael Barker aus Clakton on Sea im Südosten von England haben sich dieser Herausforderung gestellt: Vater und Sohn sind von Hoek van Holland, einem kleinen Stadtteil von Rotterdam, in neun Tagen bis nach Palling geradelt. Dort erholten sie sich einige Tage bei Viktor Ungerer von ihren Strapazen, ehe sie ihre Fahrräder gegen ein Flugticket nach England eintauschten.

Errol Barker ist ein Cousin von Viktor Ungerer, einem gebürtigen Engländer, der in Palling lebt und im örtlichen Sportverein sehr engagiert ist. Auch Barker, der bereits mehrfach Urlaub in Palling gemacht hat, unterhält mittlerweile eine freundschaftliche Beziehung mit dem TSV Palling. Entsprechend herzlich fiel die Begrüßung durch seine Spezln vom TSV bei einer Grillparty am Sportplatz aus.

In den neun Tagen, in denen sie mit dem Rad unterwegs waren, bewältigten die beiden durchschnittlich 115 Kilometer pro Tag. Übernachtet wurde in Hotels. "Das haben wir zum Relaxen gebraucht. Camping wäre für uns nicht in Frage gekommen", sagte Errol Baker. − gaEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 17. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.