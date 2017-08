Die Besten der Besten beim gauoffenen Preisplattln in Traunstein

Die Besten beim gauoffenen Preisplattln: Bei den Aktiven 1 lag Korbinian Wühr aus Altenmarkt (Mitte) vor Andreas Rauch aus Atzing und Andi Heindl aus Waging am See. − Foto: Ingeborg Erb Die Besten beim gauoffenen Preisplattln: Bei den Aktiven 1 lag Korbinian Wühr aus Altenmarkt (Mitte) vor Andreas Rauch aus Atzing und Andi Heindl aus Waging am See. − Foto: Ingeborg Erb



Zum Jubiläum "125 Jahre Trauntaler Traunstein" ist ein gauoffenes Preisplattln im Festzelt ausgetragen worden. Rund 180 Dirndln und Buam sowie 20 Vereinsgruppen hatten die Qualifikation bei den internen Gaupreisplattln und Dirndldrahn geschafft und sich angemeldet. Vor 14 Jahren hatte es zum letzten Mal einen Vergleichswettbewerb der beiden Gauverbände Chiemgau Alpenverband und Gauverband I gegeben. Ausführliche Vorbereitungen, eine gemeinsame Probe und mehrere Treffen mit Absprachen unter den Preisrichtern und den verantwortlichen Vorplattlern und Dirndlvertreterinnen garantierten einen freundschaftlichen und fairen Ablauf.

Bei den Dirndln gewann Regina Huber aus Übersee (Chiemgau), die Wertung der Aktiven 1 konnte Korbinian Wühr aus Altenmarkt (Gau I) für sich entscheiden. Bei den Aktiven 2 gewann Christian Mitterer aus Traunstein (Gau I). In der Alterklasse I war Sepp Hamberger aus Sachrang (Chiemgau) der Sieger, in der Altersklasse II Andreas Rummelsberger aus Bernau (Chiemgau). Bei den Gruppen gewann Schleching I (Chiemgau). − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 17. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.