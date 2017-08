Bunte Partymeile beim Bruck'n-Fest in Truchtlaching +++ FOTOS

Geduldig warteten die Kleinen auf eine Bootsfahrt im Rettungsboot der DLRG und des THW, um das Bruck’n-Fest auch vom Wasser aus zu erkunden. − Fotos: Benekam/Niederbuchner Geduldig warteten die Kleinen auf eine Bootsfahrt im Rettungsboot der DLRG und des THW, um das Bruck’n-Fest auch vom Wasser aus zu erkunden. − Fotos: Benekam/Niederbuchner



Manchmal lohnt es sich, einfach zu warten. So hat sich die Entscheidung, das Truchtlachinger Bruck'n-Fest zum Ausweichtermin Maria Himmelfahrt steigen zu lassen, als goldrichtig erwiesen. Statt regnerischer Verdrießlichkeit erfreuten sich Veranstalter wie Gäste aus nah und fern über strahlenden Sonnenschein mit hochsommerlichen Temperaturen und einen rekordverdächtigen Besucherandrang. Hier geht es zu den Fotos.

Das Bruck'n-Fest, 19 Jahre von Günter Wittmann, mit vielen kreativen Ideen und familienfreundlicher Ausrichtung organisiert, wurde heuer zum ersten Mal von der jüngeren DLRG-Generation geplant und durchgeführt. Den "Jungen" gelang es, an die hohe "Bruck'n-Fest-Kultur" von Günter Wittmann anzuknüpfen. Der Badestrand verwandelte sich in eine pulsierende Partymeile. Direkt am Fuß der Alzbrücke standen die Kinder Schlange, um eine wilde Flussfahrt in Rettungsbooten der DLRG und des THW zu erleben. In weniger wilden Fluten kämpften gelbe, nummerierte Badeenten im Uferbereich um den Sieg für die Kinder, die sie vom Steg aus ins Rennen geschickt hatten.

Zu fortgeschrittener Stunde ließ die Feierlaune bei flotter Tanz- und Unterhaltungsmusik des "Chiemgau Quintetts" zu keiner Zeit nach – im Gegenteil: Die Feuershow der Gruppe "Fabula Ignis" brachte die Zuschauer zum Staunen. − kbEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 17. August 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.