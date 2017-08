KSK St. Georgen feiert 110-jähriges Bestehen

Im Festzug zogen der Jubelverein und Gastvereine durch St. Georgen. Im Festzug zogen der Jubelverein und Gastvereine durch St. Georgen.



Die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) St. Georgen ist am 2. Juli 1907 gegründet worden. An Mariä Himmelfahrt am Dienstag feierten die Mitglieder ihr 110-jähriges Bestehen. Vorsitzender Markus Schupfner ging in seiner Ansprache auf die häufig gestellte Frage ein, ob so ein Verein heutzutage überhaupt noch Sinn mache. Seine Antwort darauf: Es sei nach wie vor wichtig, sich für den Frieden einzusetzen und sich an die vielen Opfer der Weltkriege zu erinnern.

Am Kriegerdenkmal in St. Georgen legte der KSK-Vorsitzende einen Kranz zum Gedenken an alle Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen der Pfarrei nieder. Nach dem Gottesdienst in der voll besetzten Pfarrkirche und nach den Ansprachen am Kriegerdenkmal führte ein Festzug, angeführt vom früheren KSK-Vorsitzenden Anton Pöppel, von der Kirche bis zur Schule und über die Linde am Pfarrhof wieder zurück auf den Kirchplatz. Beim Mittagessen und anschließenden Kaffee mit großem Kuchenbuffet ließen die Festbesucher den Tag gemütlich ausklingen. − mixEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 17. August 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.