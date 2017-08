Frühlinger Fest will an legendäre Ursprünge anknüpfen

"Alles kommt in Tracht" – das wünschen sich die Organisatoren des Frühlinger Festes, das am morgigen Freitag, 18. August 2017, um 18 Uhr beginnt. Die Vorbereitungen zu diesem Sommerfest, das an die legendären Feiern der kleinen Ortschaft Frühling bei Traunreut in den 1970-er Jahren anknüpfen will, laufen bereits auf Hochtouren. Zur Einstimmung auf den Abend spielt ab 18 Uhr die Blaskapelle Traunwalchen, bevor dann gegen 20.30 Uhr die "Gaudi Harmonie" (Foto) die Stimmung noch mehr anheizen wird. Außerdem versprechen die Veranstalter, die Dorfgemeinschaft Frühling, ein Gäste-Showprogramm. Bestens gesorgt ist auch für die Verköstigung der Gäste mit allerlei vom Grill, Weißbierinsel, Weinstand und einer Bar. − Foto: ga