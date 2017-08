Manfred Weber wirbt für Europa als Friedensmacht

Wenn sich eine friedliche Welt nur auch so einfach backen ließe: Fridolfings CSU-Vorsitzender Wolfgang Grösch (rechts) und Traunsteins Ex-Landrat Hermann Steinmaßl übergeben ein zehn Kilo schweres "Welt-Brot" an den Europaabgeordneten Manfred Weber. − Foto: red Wenn sich eine friedliche Welt nur auch so einfach backen ließe: Fridolfings CSU-Vorsitzender Wolfgang Grösch (rechts) und Traunsteins Ex-Landrat Hermann Steinmaßl übergeben ein zehn Kilo schweres "Welt-Brot" an den Europaabgeordneten Manfred Weber. − Foto: red



Allen, die einen Tag zuvor mit LaBrassBanda gefeiert hatten, kam es sehr entgegen: Die Fridolfinger CSU hatte zum Abschluss des 140. Gründungsjubiläums der FFW Pietling zu einem politischen Frühschoppen geladen, den Beginn aber erst auf die Mittagszeit gelegt. So war es bereits 11.55 Uhr, als der Europaparlamentarier Manfred Weber nach einem Eintrag ins Goldene Buch und einer Betriebsbesichtigung bei Marx Reisen ans Rednerpult im Festzelt trat.

Das passte gut ins Bild: Denn "Fünf vor Zwölf" ist es auch angesichts der vielen Krisenherde, mit denen der Niederbayer in der internationalen Politik konfrontiert ist: Von Nordkorea über die Krim bis nach Syrien. Europa solle sich in dieser Situation als Friedensmacht beweisen, warb Weber. "Während Amerika in der Vergangenheit oft zum Colt griff, und mit Militäraktionen mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat, sollten wir auf Verhandlungen setzen."

Denn dass die EU auch in zugespitzten Konflikten durch Verhandlungen auch wirklich etwas erreichen könne, habe die Gemeinschaft bereits bewiesen – etwa, als sie maßgeblich am Atomdeal mit dem Iran beteiligt war. "Der Iran stand damals auch kurz davor, eigene Atomwaffen zu bauen – so wie heute Nordkorea", rief er ins Gedächtnis. Durch Verhandlungen sei es gelungen, den Iran selbst dazu zu bringen, das Programm einzustellen.

Nur gemeinsam mit den anderen Staaten sei auch die weltweite Herausforderung zu bewältigen, die am stärksten in der Region zu spüren ist: Der große Zustrom an Flüchtlingen. Für Weber steht außer Frage: "Wenn jemand schutzbedürftig ist, dann muss ihm geholfen werden." Doch genauso selbstverständlich müsse es auch sein, dass die Einwanderung geordnet ablaufe, um kontrollieren zu können, wer eigentlich ins Land kommt – alleine schon aus Sicherheitsgründen.

"Wenn Sie heute in Ägypten oder Amerika im Urlaub waren und am Flughafen landen, werden Sie kontrolliert. Das ist das Normalste auf der Welt", so Weber. Er verstand deshalb nicht, warum das an den Außengrenzen der EU nicht auch selbstverständlich sein sollte und zeigte diesbezüglich sogar Verständnis für den Bau eines Zauns an Ungarns Grenze. "Ich stimme mit Ungarns Premierminister Viktor Orbán in Vielem nicht überein. Aber was daran falsch sein soll, mit so einem Zaun Ordnung in die Einreise der Flüchtlinge zu bringen, verstehe ich nicht."