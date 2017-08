Jetzt im Liveblog: Der Auftakt zum Chiemsee Summer 2017 in Übersee

Schlange stehen für einen guten Campingplatz: Bis zu 25.000 Menschen werden bis Samstag beim Chiemsee Summer Festival in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) erwartet. − Foto: Plank Schlange stehen für einen guten Campingplatz: Bis zu 25.000 Menschen werden bis Samstag beim Chiemsee Summer Festival in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) erwartet. − Foto: Plank



Es geht wieder los: Von Mittwoch an bis Samstag pilgern wieder Zehntausende Musikfans an den Chiemsee in Übersee (Landkreis Traunstein) zum Chiemsee Summer Festival. Vier Tage lang feiern sie dort zu Bands und Künstlern aus jeglichen Genres auf drei verschiedenen Bühnen. Den Auftakt machen am Mittwoch unter anderem Billy Talent, SDP, Royal Republic, Irie Révoltés, Drunken Masters und Antheld.

Die Heimatzeitung begleitet das Festival mit einem Liveblog. Redakteurin Johanna Pfingstl und Stipendiatin Lisa Plank liefern darin aktuelle Fotos, Videos und Infos vom Festivalgelände. − dao