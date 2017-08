Jetzt im Liveblog: Die Riesenparty beim Chiemsee Summer geht weiter

Beste Stimmung herrschte schon am ersten Abend des Chiemsee Summers. Drei weitere Tage folgen. − Foto: Pfingstl Beste Stimmung herrschte schon am ersten Abend des Chiemsee Summers. Drei weitere Tage folgen. − Foto: Pfingstl



Festivalfans haben am ersten Chiemsee-Summer-Abend am Mittwoch erlebt, wofür die Riesenparty in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) bekannt ist: Eine bunte Musikmischung aus Reggae, Ska, Hip-Hop und purem Rock, gepaart mit hervorragender Stimmung und nahbaren Bands. Weniger bekannt ist das Festival für sein gutes Wetter. Dass bis weit nach Mitternacht Temperaturen um die 20 Grad herrschten, dürfte jedoch kaum jemanden gestört haben. Die obligatorischen Gummistiefel brauchte es am ersten Abend nicht.

Am zweiten Chiemsee-Summer-Tag stehen unter anderem auf der Bühne: Biffy Clyro, Beginner, Kontra K, SSIO, Feine Sahne Fischfilet, OK Kid, Ohrbooten, Fiva x JRBB, Tonbandgerät, Ace Tee & Kwam.e, The Lytics und Heischneida. Die PNP ist wieder live dabei und berichtet im Blog über das Geschehen. − pnp