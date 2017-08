"Eastside Express" rollt mit Volldampf

Sehr entspannt: der Keller Steff (vorne, links) und Daniel Schlick vom "Eastside Express". − Foto: Kewitsch Sehr entspannt: der Keller Steff (vorne, links) und Daniel Schlick vom "Eastside Express". − Foto: Kewitsch



Sieben Jahre standen die Räder still beim "Eastside Express". Stillstand? Mitnichten – Volldampf! Die Protagonisten der Kultband aus dem Chiemgau haben sich den unterschiedlichsten musikalischen Projekten gewidmet. Philipp Treichl sorgt für Furore mit seinem Booze Club, Rick Blain wandelt auf Solopfaden mit Rickomat, Daniel Schlick wird mit den Bud Benzers immer wieder gerne gehört, und der Keller Steff lebt seine 130 Konzerte pro Jahr mit ganzer Leidenschaft. Aus einem eher zufälligen "Zuruf" ("Wir könnten doch mal wieder spielen...") heraus wurde nun die Lokomotive nochmal neu gestartet, bei freiem Eintritt in der Stadiongaststätte des SBC Traunstein. Der Spendenerlös von 300 Euro geht an die Kinderkrebshilfe Traunstein-Berchtesgadener Land.

Die 13 Musiker um den Keller Steff zeigten Leidenschaft und Lust auf Soul und Power und boten satten Soul, runden Blues, wilde Bläser, groovige Gitarren und einen Beat, der einfach nur auf der Ostseite des Chiemsees entstehen kann. − kewEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 18. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.