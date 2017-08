Polizist und Schafkopfspieler "fahndet" nach begehrter Karte

Kartensammler und Polizist Dieter Engler sucht als 6135. Kartenspiel ein blaues Schafkopfspiel der Schlossbrauerei Stein. −Foto: PNP Kartensammler und Polizist Dieter Engler sucht als 6135. Kartenspiel ein blaues Schafkopfspiel der Schlossbrauerei Stein. −Foto: PNP



Auf Fahndungen ist Dieter Engler (63), Polizeikommissar im nordrhein-westfälischen Haltern, eigentlich von Berufs wegen Spezialist. Und doch ist er jetzt bei einer Fahndung besonderer Art in eine Sackgasse geraten: Engler, heißer Sammler vom Kartenspielen mit Brauerei-Reklamen, ist auf der Suche nach einem Schafkopfspiel aus Stein a. d. Traun bisher nur auf kalte Fährten gestoßen. Letzte Hoffnung des Ordnungshüters: ein Fahndungsaufruf in der Heimatzeitung.



So sieht das gesuchte Kartenspiel aus. −Foto: PNP So sieht das gesuchte Kartenspiel aus. −Foto: PNP



Der passionierte Skatspieler, der sich mit seiner Spielkunst bis in die Skat-Bundesliga hochgepunktet hat, ist auch in seinem zweiten Hobby sehr erfolgreich, dem Sammeln von Kartenspielen mit Brauerei-Reklame. 6134 Kartenspiele, die irgendwann einmal von irgendeiner Brauerei herausgegeben wurden, bewahrt er inzwischen im Hobbyraum seines Hauses in Haltern im Kreis Recklinghausen auf. Nun sucht er nach einem blauen Schafkopfspiel aus Stein, das wahrscheinlich 1965 zum 400-jährigen Bestehen der Brauerei herausgegeben wurde. Falls noch jemand eines der Spiele besitzt, genügt ein Anruf bei Engler unter Tel. 02364/12503 zur Abklärung der Modalitäten. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 18. August 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger (Online-Kiosk) oder hier als registrierter Abonnent.