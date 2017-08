Fast alle Parzellen im Gewerbegebiet sind verkauft

Der Blick von der Redaktion der Heimatzeitung aus in Richtung Osten geht auf die Parzellen, die bald bebaut werden. Für die Auto-Werkstatt Huber wird bereits tief gebaggert. −Foto: luh Der Blick von der Redaktion der Heimatzeitung aus in Richtung Osten geht auf die Parzellen, die bald bebaut werden. Für die Auto-Werkstatt Huber wird bereits tief gebaggert. −Foto: luh



Im Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld sind derzeit beträchtliche Erdarbeiten im Gange. Nach der Firma Alztec, der Heimatzeitung, der Chiemgau-Post, der Firma CloCon und dem Fachbetrieb für Grafik und Beschriftungen, Ettenhuber, wird sich auf den Parzellen, die die Stadt Trostberg entwickelt und verkauft hat, die Auto-Werkstatt Huber ansiedeln. Doch die Bauarbeiten gestalten sich schwierig. "Der Lehmboden ist dort so massiv, dass wir einen Bodenaustausch vornehmen mussten", berichtet Martin Huber jun. über die nicht gerade günstige Maßnahme. Die Autowerkstatt Huber befindet sich bisher beim Rieger-Knoten in Trostberg. Mitte November sollte eigentlich schon die Halle am Waltershamer Feld stehen. "Nach den Innenarbeiten wollten wir im März einziehen", sagt Huber. Er hofft, dass sich dieser Zeitplan trotz der umfangreichen Vorarbeiten noch einhalten lässt.

Die meisten anderen Parzellen sind auch vergeben. Am östlichen Rand des Gewerbegebiets, auf der gegenüberliegenden Straßeneite von CloCon, soll die Elektro-Auto-Produktionsstätte der Firma Brixxon entstehen (wir berichteten). Die Pläne für das Betriebsgebäude liegen laut Informationen des städtischen Bauamts derzeit beim Landratsamt.

Zwischen Brixxon und der Auto-Werkstatt Huber wird sich das ehemalige Trostberger Bauunternehmen Carl Rainer ansiedeln. Die Carl Rainer Baugesellschaft wurde Anfang dieses Jahres von der Pfeiffer Baugesellschaft aus Rosenheim übernommen. "Derzeit wird noch an der Eingabeplanung gearbeitet. Wir wollen aber bald mit dem Bau in Waltersham anfangen", sagte Niederlassungsleiter Martin Rucker auf Nachfrage der Heimatzeitung. Auch Klaus Berndlmaier aus Deisenham hat für sein Wärmespeicher-Unternehmen ein Grundstück in Waltersham, nördlich der Auto-Werkstatt Huber, erworben.

