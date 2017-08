Stadtteil von Trostberg eine Stunde ohne Strom

Nichts geht mehr bei der Tankstelle Knott an der Bayernstraße in Trostberg. Der Stromausfall hat die elektronische Steuerung des Kassensystems und der Preisanzeige beschädigt. Bis gestern konnten keine Kunden bedient werden. − Fotos: luh Nichts geht mehr bei der Tankstelle Knott an der Bayernstraße in Trostberg. Der Stromausfall hat die elektronische Steuerung des Kassensystems und der Preisanzeige beschädigt. Bis gestern konnten keine Kunden bedient werden. − Fotos: luh



Ein Stromausfall hat am Donnerstagabend Teile von Trostberg lahm gelegt. Einige Straßenzüge im Bereich der Schulen, der Alten Baugenossenschaft und der Bayernstraße waren ab 18.30 Uhr ohne Strom. Die Stadtwerke schalteten die Anschlüsse Zug um Zug wieder zu, so dass gegen 19.50 Uhr wieder alle Kunden versorgt waren. Was genau Ursache des Stromausfalls ist, steht noch nicht fest. "Es muss ein Kabelschaden im Bereich des Lüftenwegs sein", erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Bratzdrum auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Die Auswirkungen des Blackouts wurden in Geschäften besonders deutlich. Bei der Tankstelle Knott an der Bayernstraße wurde durch eine kurzzeitige Überspannung nach dem Stromausfall das Kassensystem beschädigt. Am Donnerstagabend und auch am Freitagvormittag mussten sämtliche Kunden abgewiesen werden.

Am Freitag waren die Stadtwerke damit beschäftigt, den Schaden im Lüftenweg zu orten. "Jetzt wird alles durchgemessen", so Bratzdrum. Nächste Woche könne man sagen, ob der defekte Anschluss oder das kaputte Kabel repariert werden kann oder ob es erneuert werden muss, was größere Bauarbeiten nach sich ziehen würde.



Sahen sich den Schaden an der Kasse der Tanklstelle an: Florian Knott (rechts) und der Elektro-Kundendienst. Sahen sich den Schaden an der Kasse der Tanklstelle an: Florian Knott (rechts) und der Elektro-Kundendienst.



In der Zwischenzeit ist die Stromversorgung über die Leitungen in der Gabelsberger-, Ufer- und Wilhelm-Kellermann-Straße sichergestellt. "Und diese Verbindung ist ziemlich sicher, weil die Kabel in diesen Straßen erst erneuert wurden", betont der Stradtwerke-Chef.

