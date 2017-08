Jubiläum der Traunsteiner Trachtler hat begonnen

Zusammen mit Vorsitzendem und Festleiter Martin Schützinger (linkes Bild, von links) sowie Verkaufsleiter Andi Hell und "Bräu" Maximilian Sailer vom Hofbräuhaus Traunstein stieß Oberbürgermeister Christian Kegel (rechts) auf den Erfolg der Festwoche an. − Foto: bjr Zusammen mit Vorsitzendem und Festleiter Martin Schützinger (linkes Bild, von links) sowie Verkaufsleiter Andi Hell und "Bräu" Maximilian Sailer vom Hofbräuhaus Traunstein stieß Oberbürgermeister Christian Kegel (rechts) auf den Erfolg der Festwoche an. − Foto: bjr



Mit dem gekonnten Bieranstich durch den Schirmherrn, Oberbürgermeister Christian Kegel im passenden Trachtengewand, ist im Festzelt auf dem Volksfestplatz die Festwoche anlässlich des 125. Jubiläums des GTEV "Trauntal" Traunstein eröffnet worden. Zusammen mit dem Vorsitzenden und Festleiter Martin Schützinger und "Bräu" Maximilian Sailer vom Hofbräuhaus Traunsteiner wünschte das Stadtoberhaupt dem Fest einen guten Verlauf.

Verbunden war die Eröffnung mit einem Tag der Betriebe und Vereine. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Surberg-Lauter unter der Leitung von Markus Zoff. Zur guten Unterhaltung trugen auch die Aktiven des Trachtenvereins mit Schuhplattlern und Tänzen bei.

Am heutigen Freitag geht es im Festzelt weiter mit einem Tanzabend unter dem Motto "Boarisch trifft Oberkrain". Am Samstag ist der Festabend, am Festsonntag schlängelt sich nach dem Festgottesdienst der Festzug durch die Innenstadt. − bjrEinen ausführlichen Bericht von der Eröffnung und eine Vorschau auf das Restprogramm der Jubiläumsfeierlichkeiten finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 19./20. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.