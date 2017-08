Beim Abbiegen Lkw übersehen: Frau (63) schwer verletzt

In Stein an der Traun wurde eine Frau schwer verletzt, als sie beim Abbiegen mit einem Lkw kollidierte. − Foto: FDL/AKI In Stein an der Traun wurde eine Frau schwer verletzt, als sie beim Abbiegen mit einem Lkw kollidierte. − Foto: FDL/AKI



Weil sie beim Abbiegen mit ihrem Auto einen Lkw übersehen hat, ist eine 63-Jährige am Freitagvormittag schwer verletzt worden. In Stein an der Traun wollte die Fahrerin von der Pallinger Straße nach links auf die B 304 abbiegen. Dabei übersah sie einen Lkw mit polnischer Zulassung der die B 304 von Traunstein kommend in Richtung Altenmarkt befuhr.

Wie die Polizei Traunreut mitteilte, prallte die 63-Jährige mit der Fahrerseite massiv gegen die Front des Lkw. Der Pkw der Frau wurde durch den heftigen Zusammenstoß circa 40 Meter nach vorne katapultiert. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schweren hydraulischen Gerätschaften befreit werden. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Behandlung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Klinikum Traunstein eingeliefert.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Lkw wurde die Fahrzeugfront in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Der 53-jährige polnische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr richtete eine weiträumige Umleitung ein. Die B 304 war zwischen Altenmarkt und St.-Georgen für circa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Stein an der Traun, Altenmarkt und Trostberg waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. − pnp