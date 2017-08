Jetzt im Liveblog: Chiemsee Summer wegen Unwetter unterbrochen

| Pfingstl - Pfingstl



Das Festival "Chiemsee Summer" in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) ist am Freitagabend wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis Mitternacht mit schwerem Gewitter in ganz Südostbayern. Von Südwesten ziehen verbreitet Gewitter auf. Dabei gibt es orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 35 l/m² in kurzer Zeit und Hagel. Die Warnung des DWD gilt für ganz Oberbayern und Niederbayern.

Am Freitag standen unter anderem Casper, die Punkrock-Legenden The Offspring, Jennifer Rostock, Frittenbude und Antilopen Gang auf dem Programm.

