Jetzt im Liveblog: Der dritte Tag auf dem Chiemsee Summer in Übersee

Die Hauptbühne des Chiemsee Summer Festivals. − Foto: Pfingstl Die Hauptbühne des Chiemsee Summer Festivals. − Foto: Pfingstl



Der zweite Festivaltag des Chiemsee Summers in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) ist überstanden - und dominiert hat eindeutig der Rap. SSIO, Kontra K und die Beginner waren nur einige der Größen, die auf den drei Bühnen auftraten. Da tanzte der Headliner etwas aus der Reihe: Der schottische Rocker Biffy Clyro lockte nur wenige Fans an. Dagegen ging es im Kampenwand-Zelt mit der Party weiter. Hier überzeugten Feine Sahne Fischfilet, die Ohrbooten und Fiva X JRBB und die Zuschauer genossen einen perfekten Sommertag und tanzten bis tief in die Nacht hinein.

Nun geht es in den vorletzten Tag beim Chiemsee Summer - und die Wetteraussichten sind nicht gerade rosig: Am Donnerstagnachmittag soll es regnen und gewittern am Chiemsee. Auf den Bühnen stehen dann unter anderem Casper, die Punkrock-Legenden The Offspring, Jennifer Rostock, Frittenbude und Antilopen Gang.

Die Heimatzeitung begleitet das Event wieder mit einem Liveblog.