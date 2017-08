Ticker: Unwetter in der Region - Mehrere Menschen verletzt

| Pfingstl - Pfingstl



Das Festival "Chiemsee Summer" in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) ist am Freitagabend wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Mehrere Menschen sind verletzt. In ganz Oberbayern und Niederbayern wütete das Gewitter. Orkanböen, Starkregen und Hagelschauer fegten über die Region.

Wir haben den ursprünglichen Ticker zum Chiemsee Summer kurzfristig in einen Unwetter-Ticker umgewandelt. Wir halten Sie im Ticker auf dem Laufenden über das Unwetter in der Region.

