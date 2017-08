Giftige Kreuzkräuter richtig und sicher entsorgen

Schön anzusehen, aber giftig fürs Vieh: Jakobskreuzkraut. − F.: dpa Schön anzusehen, aber giftig fürs Vieh: Jakobskreuzkraut. − F.: dpa



Jakobskreuzkraut und Wasserkreuzkraut können über die meisten Wertstoffhöfe im Landkreis Traunstein sicher entsorgt werden. Darauf hat das Landratsamt Traunstein in einer Pressemitteilung hingewiesen.

In den meisten Wertstoffhöfen des Landkreises Traunstein ist die fachgerechte Entsorgung der giftigen Kreuzkräuter bereits gängige Praxis. Die Pflanzen können in zugebundenen Säcken verpackt zum Grüngut gegeben werden. Ein Unternehmen nimmt die Säcke separat mit und entsorgt den Inhalt bei ausreichender Temperatur in ihrer Kompostieranlage.

Die Gemeinden Fridolfing, Tacherting und Kirchanschöring, die ihre Wertstoffhöfe in Eigenregie betreiben und bislang noch nicht an diesen Entsorgungsweg angeschlossen sind, wurden vom Landratsamt gebeten, nach dem selben Muster zu verfahren. Die selbe Bitte wurde an die privaten Betreiber der Wertstoffhöfe in Chieming, Inzell, Ruhpolding und Tittmoning gerichtet. Auch bei der ZAS-Müllumladestation in Weiderting können Kreuzkräuter gut verpackt angeliefert werden. In diesem Fall wird um eine Anmeldung beim Landratsamt unter Tel. 0861/58-287 gebeten. − red