Leuchtenberg-Ausstellung 2019 in Seeon

Am Rande der Jahrestagung des Freundeskreises Leuchtenberg im Kultur- und Bildungszentrum Seeon besichtigten die Teilnehmer und Besucher auch die Nikolauskapelle im ehemaligen Klostertrakt. Im Bild sind (von links) die Kunsthistorikerin Hedwig Amann, Erika Dietl aus München, deren Taufpatin einst Elisabeth, die Frau von Herzog Nicolaus von Leuchtenberg, war, dessen Sohn, das jetzige Familienoberhaupt Nicolaus von Leuchtenberg, und dessen Lebensgefährtin Carla Michel. − Foto: Oberkandler



Im Benediktussaal des ehemaligen Klosters Seeon hat der Leuchtenberg-Freundeskreis seine vierte Jahrestagung abgehalten. Als man im Jahr 2014 zum ersten Mal zusammengekommen war, hatte man sich zum Ziel gesetzt, eine Wanderausstellung über die Herzöge von Leuchtenberg zu konzipieren. Dieses Ziel hat man jetzt erreicht, berichtete der Sprecher des Freundeskreises, Dr. Helmut Wittmann aus Seeon, im Rahmen des Jahrestreffens.

Am 8. August ist die Schau in der ehemaligen herzoglichen Residenz in Eichstätt eröffnet worden. Bis zum 17. September wird sie dort geöffnet sein. Ab 11. Oktober werden die Exponate, darunter auch etliche Objekte aus Seeon, im Leuchtenberg-Palais in München ausgestellt. In dem Palais ist heute das bayerische Finanzministerium untergebracht. Die Wanderausstellung kommt erst im Jahr 2019 nach Seeon, weil 2018 viele Veranstaltungen im Rahmen des 25-jährigen Bestehens des Kultur- und Bildungszentrums stattfinden. Weitere Stationen werden im kommenden Jahr Ismaning, Leuchtenberg und Pfreimd in der Oberpfalz sein. In Seeon sollen zusätzliche Exponate aus der Region die Rückschau auf das Herzogsgeschlecht ergänzen.