Unwetter: Drei Jugendliche geraten auf Obinger See in Seenot

Das Unwetter hat die Einsatzkräfte in und um Trostberg auf Trab gehalten. Das Unwetter hat die Einsatzkräfte in und um Trostberg auf Trab gehalten.



Im Dienststellenbereich der Polizeiinspektion Trostberg hat das Unwetter in der Nacht auf Samstag für weit 20 Einsätze gesorgt. Das teilte die Polizei am Samstagmittag mit.

Auf dem Obinger See waren drei Jugendliche aufgrund des nahenden Unwetters in Seenot geraten. Vorsorglich rückten 25 Einsatzkräfte von Wasserwacht und DLRG an. Glücklicherweise mussten die Rettungskräfte aber nicht eingreifen, da sich die drei Jugendlichen, die aus dem Landkreis Traunstein und aus Kraiburg am Inn stammen, gerade noch selbstständig rechtzeitig aus dem Wasser retten konnten. Es wurde niemand verletzt.

Bei zahlreichen weiteren Einsätzen in Altenmarkt, Engelsberg, Obing, Tacherting und Trostberg sowie in Traunreut und dort auch im erweiterten Stadtgebiet waren die Einsatzkräfte der jeweils örtlichen Feuerwehren im Dauereinsatz, um umgestürzte oder vom Sturm beschädigte Bäume und größere Äste von den Straßen zu beseitigen. Bedingt durch das Unwetter kam es im Dienstbereich auch zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. − pnp