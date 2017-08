Unwetter: Die Chiemsee-Summer-Evakuierung im Minutenprotokoll

Chaos auf dem Zeltplatz. Der Sturm hat einzelne Zelte komplett zerfetzt. − Foto: Johanna Pfingstl Chaos auf dem Zeltplatz. Der Sturm hat einzelne Zelte komplett zerfetzt. − Foto: Johanna Pfingstl



18. August, 21.40 Uhr:

The Offspring spielt gerade eine seiner letzten Zugaben. Der Platz vor der Bühne ist brechend voll, die Stimmung ausgelassen. Da verstummen die Akkorde der E-Gitarre auf einmal. Die Veranstalter treten ans Mikrofon.

"Wir unterbrechen für 60 Minuten den Veranstaltungsbetrieb aufgrund eines aufziehenden Unwetters. Dies ist eine vorübergehende Unterbrechung und keine Absage des Festivals. Bitte verlasst das Veranstaltungsgelände zu Euren Fahrzeugen und nehmt andere Besucher in Euren Fahrzeugen auf. Macht andere Besucher mittels der Warnblinkanlage aufmerksam auf freie Plätze in euren Fahrzeugen. Besucher, die keinen Schutz in vorhandenen Fahrzeugen finden, begeben sich bitte zu den Bushaltestellen, dort werden Shuttlebusse zur Verfügung stehen."

Einiges schauen sich verwundert an. "Im Ernst?" Ja, die Veranstalter meinen es ernst. Eilig spannen sie Absperrbänder zu den Notausgängen, markieren Fluchtwege. Dann geht alles ganz schnell. Der Sturm wirbelt den Sand vor der Bühne auf, schleudert Plastikbecher, Müll und alles herum, das nicht niet und nagelfest verpackt ist. Mehr als 20 000 Festivalbesucher – viele waren extra fürs Wochenende angereist, rennen zu den Notausgängen, schreien, suchen ihre Freunde. Innerhalb von knapp zehn Minuten war das Infield geräumt.

18. August, 22.00 Uhr

Auf der Straße angekommen setzt prasselnder Regen ein, reißt Absperrgitter um. Das Polizeipräsidium Oberbayern teilt in der Nacht mit, dass der Sturm hier die stärke 9 von 10 erreicht hat. Das entspricht einer Windgeschwindigkeit von 90 km/h. Vorbei geht es am Zeltplatz in Richtung Parkplatz. Die Verankerungen der Pavilions und Zelte werden aus dem Boden gerissen. Gestänge und Zelte reißt es auf die Straße. Wer seins nicht schnell genug findet, steigt zu anderen ein. Die angrenzende Tankstelle ist im Nu überfüllt. Vor allem diejenigen, die mit der Bahn angereist sind, werden zu Bussen geführt. Sie stehen in der nähe des Geländes bereit. Für sie wurden Notunterkünfte, die bereits für so einen Fall vorbereitet sind, aktiviert. Die Malteser und das BRK liefern Decken und Toiletten.

18. August, 22.20 Uhr

Wer die Chiemsee-Summer-App auf seinem Smartphone installiert hat, bekommt einePush-Nachricht: "Liebe Besucher, leider müssen wir Euch mitteilen, dass der Spielbetrieb aufgrund von etlicher Schäden am Konzertgelände heute nicht mehr fortgeführt werden kann. (...)"

18. August, 22.30 Uhr

Der Sturm legt sich. Der Regen hört auf. Statt zischenden Windböen hört man nun überall Martinshörner. Bei der an die Tankstelle angrenzenden Feuerwache steht kein Einsatzfahrzeug mehr an seinem Platz. In der Einsatzzentrale herrscht Hochbetrieb. Auch bei den Maltesern ist jetzt einiges los. Bis jetzt wurden zehn Menschen ins Krankenhaus transportiert, die Einsatzkräfte stellen sich auf mehr ein.

Hier sehen Sie ein Video von der Evakuierung während des Sturms: (Kamera: Johanna Pfingstl)

18. August, 23.00 Uhr

Langsam wagen sich die Besucher wieder ins Freie. Wer nicht mehr seine Sachen zusammenpacken muss, fährt gleich los nach Hause. Weit kommt er aber nicht. In und um Übersee ist ein Verkehrschaos ausgebrochen. Die Feuerwehrler versuchen den Verkehr zu koordinieren aber es sind einfach zu viele Autos. Wegen der gesperrten Bahnstrecken setzte der Veranstalter in Richtung München und Salzburg fahrende Zusatzbusse ein. Auch die stehen jetzt im Stau. Wer noch seine Sachen zusammensuchen und sein Zelt abbauen muss erlebt an den Zeltplätzen sein blaues Wunder. Viele Zelte sind weggerissen, stehen nicht mehr an Ort und Stelle.

Wer noch fahren kann, packt das Übriggebliebene zusammen, wandert in einer Karawane aus Hunderten zu den Autos. Wer nicht mehr fahren kann, stellt sich auf eine Nacht im Auto ein. Die Panik, die gleich nach der Evakuierung aufgetreten ist, ist verflogen. Manche Festivalbesucher haben Glück, ihr Zelt steht noch. Sobald der Sturm vorbeigezogen ist, kehrt auch ihre Feierlaune zurück. Auf den Camping- und Parkplätzen wird die Musik aufgedreht, viele tanzen, lachen und trinken die letzten Reste Bier. Wenn es nach ihnen ginge, würde das Festival sofort fortgesetzt werden.

19. August, 0.15 Uhr

In der Reithalle, einer der Notunterkünfte, dreht sich die Stimmung langsam. Weil ein Notfall-Zug nicht fahren kann - die Bahnstrecken mussten wegen des Unwetters gesperrt werden - können die Festivalbesucher nicht nach Hause. Da herrscht bei vielen Unverständnis. Auch die Notbusse haben Probleme. Bäume versperren die Straße. Die Feuerwehr versucht hier eifrig aufzuräumen.

19. August, 3 Uhr

Wieder eine Pushnachricht aufs Handy: Jetzt ist klar: Auch am Samstag geht es nicht mehr weiter.

"Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme des Veranstaltungsgeländes und im Hinblick auf die entstandenen Schäden an den Bühnen und der Infrastruktur müssen wir verkünden, dass der morgige und letzte Tag auf dem Chiemsee Summer 2017 leider nicht mehr fortgeführt werden kann. (...) Sowohl die zuständigen Behörden als auch wir als Veranstalter bitten Euch am Samstag die Heimreise anzutreten."

19. August, 9 Uhr

Mittlerweile hatten die Organisatoren und Hilfsdienste Gelegenheit die Lage zu sondieren. Den größten Schaden erlitt das Hauptzelt mit der Kampenwand-Bühne: Ein riesiges Loch klafft in der Zeltplane. Im sogenannten Infield ist weniger passiert. Die Hauptbühne, die sich darin befindet, ist stabil gebaut und für Starkwindeausgelegt. Das Riesenrad zieht die Blicke der Passanten an: Aus Sicherheitsgründen wurden einige Gondeln demontiert.

19. August, 10 Uhr

Die Gäste des Festivals haben sich mittlerweile mit der Lage arrangiert. Die Camper machen mit ihrer Bestandsaufnahme weiter: Wo ist mein Zelt? Ist der Pavillon noch ganz? Ist der Rucksack durchnässt? Mit Gummistiefeln und Regenjacken stapfen sie durch den Schlamm über das Gelände - langsam und vorsichtig, um bloß nicht auszurutschen. Als die ersten Essensstände öffnen, ist der Andrang groß. Das Festival-Radio schallt über das Gelände, als Caspers Song "Auf und davon" gespielt wird beginnen einige Mädchen wehmütig zu tanzen.

Langsam leert sich auch die Reithalle, welche als Notunterkunft genutzt wurde. Dortsind derzeit etwa 300 Menschen, die auf ihre Heimreise warten.

19. August, 13.30 Uhr

Wieder eine Pushnachricht vom Chiemsee Summer. Die Veranstalter teilen mit, dass fast alle Gäste abgereist sind - der Chiemsee Summer 2017 ist jetzt offiziell für die meisten Besucher passé. Auf den Wiesen erkennt man die Spuren der schnellen Abreise und des Regens: Die Autos haben tiefe Furchen in die weiche Erde gefahren. Einige bleiben im Schlamm stecken, sie werden von Traktoren abgeschleppt.

19. August, nachmittags

Die Bayerische Polizei sowie die Hilfsdienste ziehen eine erste Bilanz. Nach Angaben der Polizei waren fast 500 Einsatzkräfte der Hilfsdienste und Behörden, sowie 250 Mitarbeiter des Veranstalters waren die ganze Nacht im Einsatz. Im Einzelnen: etwa 190 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 190 Frauen und Männer der Sanitätsdienste, 22 THW-Mitglieder und etwa 70 Polizeibeamtinnen und Beamte.

Neben Feuerwehrkräften aus der ganzen Region, hatten die Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienst und des Roten Kreuzes alle Hände voll zu tun und mussten auf Grund des Starkwindes etwa 60 Personen behandeln, darunter auch viele, die eine psychische Betreuung in Form einer Krisenintervention benötigten. Ernsthafter verletzt und in Krankenhäusern aufgenommen wurden 22 Personen, es gab jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Ein großes Problem für alle Einsatzkräfte war, dass die Rettungsdienste in der ganzen Region im Einsatz waren. Schließlich wütete das Unwetter überall. Darum dauerte es teils eine Weile, bis Hilfe ankam. Einsatzleiter Polizeioberrat Rainer Wolf sagte dazu abschließend: "Dies war die bisher schwierigste Situation, die es in der 23-jährigen Geschichte des Festivals zu bewältigen gab. Die Herausforderung bestand in der Kurzfristigkeit, mit der dieser Starkwind hier am Gelände einsetzte und der auch von der Stärke her weit über den Prognosen lag. Letztendlich haben sich die Konzepte jedoch bewährt und die Zusammenarbeit mit den vielen beteiligten Organisationen, Behörden und dem Veranstalter hat bestens funktioniert. Aber wir alle sind froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und Menschen schwerer verletzt wurden."

