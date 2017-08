Chiemsee Summer 2017: Mehr als Sturm und Katastrophe

− Foto: Pfingstl − Foto: Pfingstl



Mit einer stürmischen Evakuierung endete das Chiemsee-Summer-Festival in diesem Jahr. Statt vier Tage dauerte es nur drei, denn der Sturm hatte erhebliche Schäden an den Bühnen angerichtet. Das allein sollte aber nicht in Erinnerung bleiben.

Davor nämlich bekamen rund 20 000 Besucher eine Menge geboten. Von Billy Talent über Biffy Clyro, Beginner, SDP und einem halben The Offspring Konzert über jede Menge Rap und Hip-Hop. Auch auf den Zeltplätzen war rund um die Uhr Gaudi angesagt. Ob bei Trinkspielen, gemeinsamen Chillen, Grillen oder wilden Partys. Die heißen Sommertage nutzten viele, um in die Tiroler Achen zu hüpfen und einen gemütlichen Sommertag am Strand zu verbringen. Abends ging es dann gestärkt zu den Konzerten. − pfjLinktipp:

