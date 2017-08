Schwerer Unfall auf der Autobahn A8: Mehrere Verletzte

Schwerer Unfall auf der A8. − Foto: Hans Lamminger Schwerer Unfall auf der A8. − Foto: Hans Lamminger



Am Sonntag gegen 16.35 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A8 Höhe Bergen (Landkreis Traunstein) in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall.

An dem Verkehrsunfall waren 4 Autos und 1 Motorradfahrer beteiligt.

Dabei sind zwei Personen schwer und vier weitere leicht verletzt worden. Die Autobahn in Richtung München war gesperrt. Ein Gutachter wurde an die Unfallörtlichkeit bestellt. − red