Massenstart in die Fluten – 3. Tittmoninger Entenrennen

Nicht nur gelb können die Enten sein – auf diesem Bild etwa ist eine orange-schwarze dabei. − Foto: red Nicht nur gelb können die Enten sein – auf diesem Bild etwa ist eine orange-schwarze dabei. − Foto: red



In wenigen Wochen findet das 3. Tittmoninger Entenrennen statt – veranstaltet von der Kolpingsfamilie, den Stadtfreunden und der Freiwilligen Feuerwehr Tittmoning. Am Sonntag, 10. September, stürzen sich wieder über 2500 Enten in den Ponlachbach, um so schnell wie möglich ans Ziel in der Wasservorstadt zu gelangen. Der Erlös des Entenrennens ist für den Bau einer Sitzgelegenheit mit Überdachung auf dem Kinderspielplatz im Stadtgraben bestimmt.

Bereits beim Stadtfest sind die Enten-Startnummern für einen kleinen Betrag verkauft worden. Wer sich noch kein Plastik-Schwimmtier gekauft hat, kann sich bis zum Renntag noch die – möglicherweise – Siegerente in einer der Vorverkaufsstellen sichern: bei der Sparkasse Tittmoning, der Volks- und Raiffeisenbank Tittmoning, der Firma Schechtl in Kay und bei Edeka Szabo in Asten. − redMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 22. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.