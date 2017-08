Frau wird am Steuer bewusstlos - Passanten reanimieren sie

Die Frau wurde am Steuer ihres Wagens bewusstlos. − Foto: Lamminger Die Frau wurde am Steuer ihres Wagens bewusstlos. − Foto: Lamminger



Eine 48-jährige Frau aus Tacherting ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr am Steuer ihres Wagens bewusstlos geworden und musste von Passanten reanimiert werden. Die Frau war auf der B304 in Richtung Altenmarkt unterwegs, als sie offensichtlich wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam.

Ihr Audi blieb an einem Maschendrahtzaun stehen. Dort fanden Passanten den Wagen. Sie befreiten die Frau und begannen mit der Wiederbelebung. Auch der herbeigerufene Notarzt setzte die Wiederbelebung fort. Anschließend wurde die Frau ins Krankenhaus Traunstein gebracht. Über ihren derzeitigen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. − red