Lärmschutz: Kirchanschöring investiert 700.000 in Sportanlage

Als Träger der örtlichen Sportanlagen steckt die Gemeinde viel Geld in deren Modernisierung und Sanierung. Das soll die Attraktivität und Funktionsfähigkeit der Anlagen erhalten und erhöhen. −Foto: Caruso



Der Sportverein Kirchanschöring (SVK) nimmt eine große gesellschaftliche Bedeutung in der Vereinslandschaft des Ortes ein. Um dessen Zugkraft beizubehalten, investiert die Gemeinde in den kommenden Monaten rund 700.000 Euro in den Ausbau und in die Sanierung der viel genutzten örtlichen Sportanlagen an der Laufener Straße.

Der Gemeinderat gab den Betrag, der auch schon als Ausgabe in gleicher Höhe im diesjährigen Haushalt und im längerfristigen Finanzplan bereitstand, ohne Gegenstimme und ohne große Diskussion frei und genehmigte das in der jüngsten Sitzung detailliert vorgestellte Sanierungskonzept. Zudem beauftragten die Gemeinderäte die Verwaltung, die entsprechenden Ausschreibungen in Auftrag zu geben und dann die eingehenden Angebote zu vergleichen, damit sie über die Vergabe noch heuer im Herbst entscheiden können. Dabei stimme man sich eng mit dem SVK ab, sagte Bürgermeister Hans- Jörg Birner und versicherte, "dass der Verein, überall, wo dies möglich und sinnvoll ist, bei den Arbeiten kräftig mit anpackt".

Die Verantwortlichen wollen den 7000 Quadratmeter großen Hauptplatz in ein optisch und sporttechnisch einwandfreies Rasenspielfeld umgestalten. Der Rasen soll unter anderem standfest, ebenflächig und wasserdurchlässig werden. Dazu bringt man nicht nur ein Entwässerungs- sondern auch ein automatisches Sportplatzbewässerungs-System an. Das setzt wiederum das Verlegen von Entwässerungsrohren und Wasserleitungen für das Gießwasser voraus.

Neben der Sanierung der Sportanlagen ist vor allem das Erneuern der Lautsprecheranlage ein wichtiger Bestandteil der Maßnahme. Denn man will auch den Anwohnern entgegenkommen und Lärmbeeinträchtigungen, wie sie Fußball als eine Sportart im Freien verursacht, merklich verringern.