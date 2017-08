Pfarrer im Ruhestand klagt an: Bischöfe sind "ein Haufen Feiglinge"

Die Zukunft der Kirche treibt den 86-jährigen Ruhestandsgeistlichen Siegfried Fleiner, der im Landkreis Traunstein lebt, um. − Foto: Rainer Zehentner Die Zukunft der Kirche treibt den 86-jährigen Ruhestandsgeistlichen Siegfried Fleiner, der im Landkreis Traunstein lebt, um. − Foto: Rainer Zehentner



Seine Arbeit hier auf Erden sei getan, sagte Pfarrer im Ruhestand Siegfried Fleiner aus Kirchstein (Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein) vor ziemlich genau einem Jahr in einem Gespräch, das die Heimatzeitung mit ihm anlässlich seines 85. Geburtstags führte. An seinem Ehrentag, den er mit seiner Pfarrgemeinde und internationalen Gästen groß feierte, kündigte er an, er werde sich nunmehr in den Ruhestand zurückziehen.

Fleiners ersehnter Ruhestand verwandelt sich in einen gefühlten Unruhestand, wenn der Geistliche an die Zukunft seiner Kirche denkt. Mit einem offenen Brief wendet er sich "an die Bischöfe der deutschen Diözesen". Darin scheut der Geistliche nicht vor deutlichen Worten zurück und bezeichnet die Oberhirten auch schon mal als einen "Haufen Feiglinge".

Hauptgrund für den Priestermangel sei das Zölibat

Fast sein gesamtes Erwachsenenleben hat Fleiner der Kirche gewidmet. Die Frage nach ihrer Zukunft treibt ihn um. Er schreibt: "Ich bin jetzt 85 Jahre alt und seit 60 Jahren Priester, elf davon in Lateinamerika. Bevor ich sterbe, möchte ich Euch Fragen stellen, die mich beschäftigen und bedrängen. Ich spüre einen zunehmenden Groll gegen Euch, weil Ihr sehenden Auges unsere Gemeinden und unsere Kirche in eine priesterlose Wüste führt."

Hauptgrund für den ausbleibenden Priesternachwuchs sei der Zölibat, ist Fleiner sich sicher: "Jedes Gemeindemitglied weiß, woher der Priestermangel in unserer Kirche kommt, nämlich daher, dass Priester nicht heiraten dürfen. Das müsst Ihr auch wissen, und ich verstehe nicht, warum Ihr euch nicht zusammentut und durch Euren Vorsitzenden, der ein Vertrauter des Papstes ist, diesen bittet, die Zulassungsbestimmungen zum Priesteramt zu ändern."

