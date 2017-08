Kuriose Funde: Steine von Meteoriten?

Kaum zu glauben, aber ganz einfach zu beweisen: Viele Steine, die Manfred Hacker aus Trostberg in der Umgebung der Alz gefunden hat, haften trotz ihres hohen Gewichts an Magneten. In seinem Garten an der Donaustraße präsentiert er seine Fundstücke. − Fotos: luh Kaum zu glauben, aber ganz einfach zu beweisen: Viele Steine, die Manfred Hacker aus Trostberg in der Umgebung der Alz gefunden hat, haften trotz ihres hohen Gewichts an Magneten. In seinem Garten an der Donaustraße präsentiert er seine Fundstücke. − Fotos: luh



Gleich mehrere kuriose Funde hat Manfred Hacker in Trostberg und Umgebung gemacht: Steine, die an Magneten haften bleiben. Die Internet-Recherche hat ihn davon überzeugt, dass es sich dabei um Steinmeteoriten, also Festkörper kosmischen Ursprungs, die die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht haben, handelt. Das Landesamt für Umwelt Bayern wollte anhand der Fotos keine Aussagen zur Herkunft der Steine machen. Der Trostberger möchte einen seiner außergewöhnlichen Funde jetzt zur Analyse einschicken.

Durch einen Zufall hat der 70-Jährige die geologische Besonderheit entdeckt. "Mein Enkel hat sich einen starken Magneten besorgt und ihn an einer Schnur befestigt. Er wolle damit im Kanal oder in den Seen nach Eisen fischen. Er hat damit gerechnet, ein altes Fahrrad oder im besten Fall irgendwelche mittelalterlichen Dinge zu finden", erzählt der Trostberger. Die beiden Eisen-Jäger haben dann aber erstaunt festgestellt, dass hin und wieder ein Stein an dem Magnet hängen blieb.

Die Pressestelle des Landesamtes für Umwelt (LfU) Bayern verwies gestern auf Nachfrage der Heimatzeitung auf eine Checkliste, die auf der Homepage im Bereich Geologie bei der Bestimmung helfen soll: "Wenn Sie alle vier Fragen mit ,Ja‘ beantworten können, halten Sie vielleicht tatsächlich ein Stück Weltall in den Händen. 1. Weist das Fundstück eine besonders hohe Dichte auf, das heißt, ist es für seine Größe besonders schwer? 2. Lenkt das Stück eine Kompassnadel ab? 3. Hat das Objekt eine matte Oberfläche beziehungsweise eine schwarze oder braune Kruste? 4. Zeigt das Objekt an einer Bruchfläche metallischen Glanz oder metallische Einschlüsse?"



Einer der Steine weist Schmelzspuren auf. Auch auf Steinmeteoriten sind solche immer wieder vom Eintritt in die Erdatmosphäre zu erkennen. Einer der Steine weist Schmelzspuren auf. Auch auf Steinmeteoriten sind solche immer wieder vom Eintritt in die Erdatmosphäre zu erkennen.



