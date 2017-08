Unfassbar: Frau vergisst Baby im Auto und geht zum Arzt

Eine Mutter hat ihr drei Monate altes Kind im Auto gelassen, als sie zum Arzt ging. − Foto: Symbolbild dpa Eine Mutter hat ihr drei Monate altes Kind im Auto gelassen, als sie zum Arzt ging. − Foto: Symbolbild dpa



Eine Mutter hat in Traunstein am Montagnachmittag wegen eines Arztbesuches mit ihrer Großmutter den drei Monate alten Sohn auf dem Rücksitz des Autos vergessen. Laut Polizeibericht bemerkten Passanten, dass ein Kind in dem Auto schreit und entdeckten den Säugling. Über Notruf 110 verständigten sie die Polizei.

Nachdem eine Beamtin eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte, konnte der Bub aus dem Fahrzeug befreit werden. Das Kind kam im Klinikum Traunstein vorsorglich stationär zur Aufnahme. Gegen die Mutter wird wegen Misshandlung Schutzbefohlener ermittelt. − pnp