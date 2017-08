"Südsaitn" – Weltenbummler trifft Heimatliebende

"Weltenbummler" Joachim Miska und "Heimatliebende" Eva Fenninger schlugen eine harmonische Brücke zwischen zwei Welten: Instrumentenmix mit moderner und traditioneller Musik aus verschiedenen Genres. − Foto: Eder "Weltenbummler" Joachim Miska und "Heimatliebende" Eva Fenninger schlugen eine harmonische Brücke zwischen zwei Welten: Instrumentenmix mit moderner und traditioneller Musik aus verschiedenen Genres. − Foto: Eder



Ein außergewöhnliches Konzert gab es in der Evangelischen Simeonkirche mit dem Duo "Südsaitn" zu hören. Der Abend stand ganz im Zeichen der "Sommerpause" und für die Besucher hieß es: Abschalten und Auszeit für Seele und Geist.

Sie nennen sich "Südsaitn" und kommen aus zwei grundverschiedenen Richtungen: Eva Fenninger und Joachim Miska. Während Weltenbummler Miska, ständig von Fernweh geplagt, unterwegs mit Gitarre und Handpan ist, bleibt Eva Fenninger mit Harfe, Hackbrett und bayrischer Lyrik in der Heimat fest verwurzelt. Mit diesem Instrumentenmix schafft es das Akustik-Duo eine harmonische Brücke zweier Welten zu schlagen. Mit ungewöhnlichen Klängen schicken sie die Besucher auf eine Reise in die Fremde, wobei der Weg immer zurück in die bayerische Heimat führt.

Zwei Stunden lang durften die Zuhörer in eine vielschichtige Klangwelt abtauchen. Von beruhigenden, gedankenverlorenen Stücken bis hin zu fließenden, emotionalen Kompositionen gestaltete "Südsaitn" einen gehaltvollen Abend und eröffnete den Gästen ein breites Klangspektrum.

Begrüßt wurden die Gäste mit dem Kernstück "Summer break" und "The Birds and the Bees" von Attila Zoller. Flugs machte das Duo dann einen großen Sprung über den Teich nach Brasilien. Mit "Sao Jorge" (Heiliger Georg), geschrieben von Hermeto Pascoal, gefolgt von den "Glockenspielklängen" ging es weiter nach Argentinien mit dem Tango "El Choclo" von Antonio Villoldo.