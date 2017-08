Noch ein Monat bis zur Wahl: Erste Stimmen der Region sind schon da

Schon jetzt können Briefwähler ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgeben. Sowohl in Fridolfing als auch in Tittmoning sind erste Umschläge bei den Verwaltungen eingegangen. Geöffnet werden sie allerdings erst am Abend des Wahlsonntags. − Foto: dpa Schon jetzt können Briefwähler ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgeben. Sowohl in Fridolfing als auch in Tittmoning sind erste Umschläge bei den Verwaltungen eingegangen. Geöffnet werden sie allerdings erst am Abend des Wahlsonntags. − Foto: dpa



Genau einen Monat ist es noch hin, 31 weitere Tage ist Wahlkampf, bis das Land über seine Vertreter für die kommenden vier Jahre abstimmen darf. Für manche mag die Bundestagswahl am 24. September noch in weiter Ferne liegen, doch die Vorbereitungen haben längst begonnen. Auch in den Verwaltungen der Gemeinde Fridolfing und der Stadt Tittmoning sind die Beauftragten für Wahlangelegenheiten gut beschäftigt. Denn ein guter Teil der Organisation für den Urnengang lastet auf ihren Schultern.

Dabei ist der Aufwand bei einer Bundestagswahl geringer als bei den kommunalen Entscheiden, da sind sich Barbara Dürnberger und Uli Remmelberger einig. "Da machen wir alles selber", sagt Dürnberger, die die Abstimmung mit einer Kollegin in Fridolfing koordiniert. Diesmal dagegen seien sie vor allem für die Briefwahlunterlagen zuständig, das Landratsamt prüfe Wahlvorschläge und erstelle die Stimmzettel. Anfang Juli haben die Vorbereitungen begonnen, unter anderem wurden Datenlisten an eine Firma übermittelt, welche für die Gemeinde die Briefwahlbögen zustellt. In der vergangenen Woche haben rund 3340 Fridolfinger ihre Wahlbenachrichtigungen im Briefkasten gefunden.

Für Kommunalwahlen brauche man mehr Helfer und Wahllokale, erklärt Remmelberger, "die Grundorganisation ist bei jeder Wahl gleich". Er ist Teil eines Dreier-Teams im Tittmoninger Rathaus. Demnächst wird dieses die Benachrichtigungen an die 4478 Wahlberechtigten in der Stadtgemeinde verschicken. Doch schon bevor das geschehen ist, hat Remmelberger die ersten Stimmen erhalten. Denn bereits jetzt können die Bürger Briefwahlunterlagen beantragen und ausgefüllt einschicken. − smbMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 24. August, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.