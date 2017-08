Vier Autos geklaut – Trostberger Diebstahlserie aufgedeckt

Vier Autos sind Ende vergangenen Jahres in Trostberg vor den Sporthallen gestohlen worden. − Foto: dpa Vier Autos sind Ende vergangenen Jahres in Trostberg vor den Sporthallen gestohlen worden. − Foto: dpa



Eine Serie von Autodiebstählen, die im November und Dezember vergangenen Jahres in Trostberg für Aufsehen gesorgt hatte, hat die Polizei Trostberg mittlerweile aufgedeckt. Die Täter hatten in drei Fällen in der Umkleide der Alois-Böck-Turnhalle und in einem Fall in der Umkleide der Landkreisturnhalle Autoschlüssel und Handys geklaut und waren danach mit den dazugehörigen Autos weggefahren (wir berichteten). Einer der Täter, ein 16-jähriger Kirchweidacher, wurde überführt, dieser brachte die Beamten auf sieben weitere Beschuldigte.

Ein weit verzweigter Ermittlungsweg, Hartnäckigkeit und ein paar Zufälle führten in dem komplizierten Fall zum Erfolg. Alexander Stoff von der zivilen Ermittlungsgruppe und Martin Hammerl, Leiter der Polizeiinspektion Trostberg, berichteten im Gespräch mit der Heimatzeitung über die Details.

9. November 2016: In der Umkleide in der Alois-Böck-Turnhalle werden zwei Handys und Autoschlüssel entwendet. Vom Parkplatz vor der Turnhalle wird ein Ford Tourneo gestohlen. Kurze Zeit später beobachten Zeugen, wie ein Unbekannter mit Kapuzenpulli mit dem Ford Tourneo den Außenspiegel eines vor dem Restaurant "Hemmingway" geparkten Autos wegfährt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ford bereits auf einer Seite zwei Plattfüße. Der Fahrer springt aus dem noch fahrenden Auto und verschwindet in der Dunkelheit. Der Schaden am Ford Tourneo wird auf 6000 Euro geschätzt.

25. November 2016: Erneut entwendet ein unbekannter Täter in der Umkleidekabine der Alois-Böck-Turnhalle einen Schlüsselbund und auf dem Parkplatz einen Opel.

