Vier Autos vor Sporthallen geklaut – Trostberger Diebstahlserie aufgedeckt

Vier Autos sind Ende vergangenen Jahres in Trostberg vor den Sporthallen gestohlen worden. − Foto: dpa Vier Autos sind Ende vergangenen Jahres in Trostberg vor den Sporthallen gestohlen worden. − Foto: dpa



Eine Serie von Autodiebstählen, die im November und Dezember vergangenen Jahres in Trostberg für Aufsehen gesorgt hatte, hat die Polizei Trostberg mittlerweile aufgedeckt. Die Täter hatten in drei Fällen in der Umkleide der Alois-Böck-Turnhalle und in einem Fall in der Umkleide der Landkreisturnhalle Autoschlüssel und Handys geklaut und waren danach mit den dazugehörigen Autos weggefahren (wir berichteten). Einer der Täter, ein 16-jähriger Kirchweidacher, wurde überführt, dieser brachte die Beamten auf sieben weitere Beschuldigte.

Ein weit verzweigter Ermittlungsweg, Hartnäckigkeit und ein paar Zufälle führten in dem komplizierten Fall zum Erfolg. Alexander Stoff von der zivilen Ermittlungsgruppe und Martin Hammerl, Leiter der Polizeiinspektion Trostberg, berichteten im Gespräch mit der Heimatzeitung über die Details.

9. November 2016: In der Umkleide in der Alois-Böck-Turnhalle werden zwei Handys und Autoschlüssel entwendet. Vom Parkplatz vor der Turnhalle wird ein Ford Tourneo gestohlen. Kurze Zeit später beobachten Zeugen, wie ein Unbekannter mit Kapuzenpulli mit dem Ford Tourneo den Außenspiegel eines vor dem Restaurant "Hemmingway" geparkten Autos wegfährt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ford bereits auf einer Seite zwei Plattfüße. Der Fahrer springt aus dem noch fahrenden Auto und verschwindet in der Dunkelheit. Der Schaden am Ford Tourneo wird auf 6000 Euro geschätzt.

25. November 2016: Erneut entwendet ein unbekannter Täter in der Umkleidekabine der Alois-Böck-Turnhalle einen Schlüsselbund und auf dem Parkplatz einen Opel.

28. November 2016: Der Opel wird unversehrt hinter dem Stadtheimatmuseum aufgefunden. Lediglich das vordere Kennzeichen fehlt. Dieses wird einen Tag später in einem Strauch neben einem Feldweg am Alzknie zwischen Trostberg und Altenmarkt entdeckt.

29. November 2016: Der Dieb reißt sich drei Mobiltelefone und Autoschlüssel in der Kabine in der Alois-Böck-Turnhalle unter den Nagel und stiehlt den dazugehörigen Mercedes C-Klasse.

2. Dezember 2016: Ein Hundeführer der Polizei Trostberg findet bei einem Spaziergang auf einer Stichstraße, die bei Traunreut von der Waginger Straße (St 2104) auf einen Feldweg führt, den gestohlenen Mercedes. Sein Hund spürt in einem Busch in der Nähe den dazugehörigen Schlüssel auf. Der Schaden am Mercedes: rund 4000 Euro.

15. Dezember 2016: Dieses Mal wird in einer Umkleidekabine in der Landkreisturnhalle ein Autoschlüssel entwendet und auf dem Volksfestparkplatz ein neuwertiger Kia Sorento.

22. Dezember 2016: In einer Siedlungsstraße in Kirchweidach werden von einem geparkten Auto die Kennzeichen abgeschraubt und entwendet. Die Burghauser Polizei nimmt in dem Weiler Röckenwagen bei Kirchweidach eine Unfallflucht auf. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat ein Straßenschild umgefahren und ist verschwunden. Bei dem Unfall fiel aber das vordere Kennzeichen ab – genau jenes, das in Kirchweidach gestohlen worden war.

26. Dezember 2016: In der selben Siedlungsstraße in Kirchweidach stoßen die Beamten auf den gestohlenen Kia Sorento – jedoch ohne Kennzeichen. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf circa 20000 Euro.

30. Dezember 2016: Der Ermittler Alexander Stoff macht sich mit einem Kollegen auf den Weg nach Kirchweidach, um sich dort umzusehen. Sie passieren den Netto-Markt in Trostberg. Da sticht dem ehemaligen Schleierfahnder plötzlich ein Kennzeichen ins Auge: das des gestohlenen Kia Sorento. Das Nummernschild ist an einen Ford Fiesta montiert worden. Die Überprüfung der Fahrgestellnummer des Fiesta ergibt, dass dieser einem bereits verstorbenen Trostberger gehörte und später offenbar verkauft wurde. Obwohl Stoff schon zehn Stunden Dienst hinter sich hat, legt er sich mit einem Kollegen auf dem Netto-Parkplatz auf die Lauer.

Gegen 23.30 Uhr wollen die Beamten die Observation gerade abbrechen, als plötzlich ein BMW auf den Parkplatz fährt. "Das Licht ging aus, aber keiner stieg aus", erzählt Stoff. Die Polizisten kontrollieren den BMW. Darin sitzt ein junges Pärchen und schmust.

31. Dezember 2016: Die Beamten drehen mit dem Auto kurz nach Mitternacht noch eine abschließende Runde auf dem Parkplatz, als erneut ein Pkw einbiegt und direkt neben dem verdächtigen Fiesta parkt.

Wie die Observierung endete, wie sich die weiteren Ermittlungen gestalteten und wie es nun weitergeht, lesen Sie am Donnerstag, 24. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.