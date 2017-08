Mit Haftbefehl gesuchter Mann (45) durch Polizeihund gestellt

Ein von der Polizei gesuchter Mann wurde mit Hilfe eines Polizeihundes gestellt. −Symbolbild Karsten John/dpa Ein von der Polizei gesuchter Mann wurde mit Hilfe eines Polizeihundes gestellt. −Symbolbild Karsten John/dpa



Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Traunstein haben am späten Mittwochnachmittag in Rohrbach einen 45-jährigen Mann festgenommen, der wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte mit Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor war er durch einen Polizeihundeführer mit dessen Diensthund "Simba" gestellt worden.

Der 45-jährige Altöttinger wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gesucht. Bereits im Februar wurde der gebürtige Mühldorfer wegen begangener Körperverletzungsdelikte zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Zum aufgeforderten Strafantritt stellte sich der Verurteilte jedoch nicht und tauchte offensichtlich unter.

Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des Gesuchten in einer am Waldrand gelegenen Hütte nahe Rohrbach ausfindig machen. Ein Hundeführer der Operativen Ergänzungsdienste und sein Polizeihund stellten den Mann schließlich. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 45-Jährige wurde auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Mühldorf gebracht und hier zunächst inhaftiert, bis die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der Haftstrafe erfolgt. − pnp