Am Samstag ist wieder "Gumpenroas" in der Weißen Traun

Ein sportlicher Wettkampf, bei dem aber ausschließlich der Spaß im Vordergrund steht, ist die "Gumpenroas" in Ruhpolding. Nachdem die Weiße Traun nach den jüngsten Niederschlägen genügend Wasser führt, kann die Gaudi-Veranstaltung am morgigen Samstag wieder einmal durchgeführt werden – in den heißen Vorjahressommern war sie nicht ins Wasser, sondern sozusagen "ins Trockene" gefallen.

Wer mitmachen oder auch nur zuschauen und anfeuern will, kommt morgen um 12.30 Uhr zur Brücke in der Fuchsau, die vom Parkplatz am Ruhpoldinger Waldstadion in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Um 13 Uhr starten die Vorläufe der Mädels und Burschen. Es gilt, die wenige hundert Meter lange Strecke über mehrere Wasserfälle und Gumpen hinweg möglichst schnell zu bewältigen, um in die Finalläufe einzuziehen. Es wird kein Startgeld erhoben.

Die Siegerehrung findet nach dem Rennen im Café Weinmüller in Siegsdorf statt, es gibt Pokale und Gutscheine zu gewinnen. Bei wolkenlosem Himmel und bis zu 30 Grad ist zumindest für die Teilnehmer eine Abkühlung garantiert: Am Donnerstag wurde eine Wassertemperatur von zwölf Grad gemessen... − rse/Foto: Wukits