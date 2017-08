97 Jugendliche aus aller Welt pauken Deutsch im Schloss Stein

Schüler des Deutschkurses in Stein zusammen mit zwei Lehrerinnen auf der Treppe vor dem alten Schloss. − Foto: mix Schüler des Deutschkurses in Stein zusammen mit zwei Lehrerinnen auf der Treppe vor dem alten Schloss. − Foto: mix



Es sind Sommerferien, und die bayerischen Schüler haben frei. Trotzdem findet in der Schule Schloss Stein in diesen Tagen täglich Unterricht statt. Allerdings wird nur ein Fach gelehrt: Deutsch. Wie jedes Jahr im August hält das Goethe-Institut hier auch heuer einen dreiwöchigen Sprachkurs für Jugendliche aus der ganzen Welt ab.

97 Mädchen und Buben im Alter zwischen 14 und 17 Jahren besuchen den diesjährigen Deutschkurs in Stein. Sie kommen aus 25 Ländern aus allen fünf Kontinenten und lernen neben der Sprache auch einiges über Kultur und Geschichte ihres Gastlandes. Manche kennen sich schon aus dem Vorjahr, hielten während der vergangenen Monate Kontakt und verabredeten sich wieder in Stein.

Der Kursort ist laut Kursleiter Maxim Heller aber auch ein ganz besonderer unter den Angeboten des Goethe-Instituts. Es gebe hier viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, Sportangebote, imposante Gebäude, Wohnen in einem alten Schloss und "eine ganz tolle Versorgung". Das Personal der Schule, das sich in diesen drei Wochen um die Gäste kümmert, sei überaus freundlich und zuvorkommend. "Bei all der Arbeit vermittelt man uns hier das Gefühl von Urlaub", sagt einer der Betreuer voll des Lobes.