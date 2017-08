Vom Journal zum Onlinebanking

Dieser historische Banktresor befand sich früher in der Raiffeisenbank Heiligkreuz, der ältesten Filiale der späteren Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut. Kurator Hermann Hirschberger freut sich, dass es gelungen ist, das Stück in die Ausstellung zu integrieren. Dieser historische Banktresor befand sich früher in der Raiffeisenbank Heiligkreuz, der ältesten Filiale der späteren Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut. Kurator Hermann Hirschberger freut sich, dass es gelungen ist, das Stück in die Ausstellung zu integrieren.



Es ist ein kleiner Schritt in die Vergangenheit. In Palling geht’s nur ein paar Stufen vom Schalterraum in den Keller der Raiffeisenbank, und schon liegen Onlinebanking, Giro-Card oder Bankomat hinter einem. Im Keller der Geschäftsstelle an der Tittmoninger Straße, gleich hinter dem Rathaus, ist ein kleines, aber liebevoll eingerichtetes Museum zu bewundern.

Große Kontenbücher, handschriftlich geführt, fast in Schönschrift, prägten Jahrzehntelang den Alltag der Bankangestellten, die die damals noch häufig Bankbeamte genannt wurden. Alles musste doppelt geführt werden. Zu den Sparbüchern der Kunden gab es eigene Konten, die bei der Bank handschriftlich geführt wurden. Und da musste alles auf Heller und Pfennig stimmen, erzählt Hermann Hirschberger, selbst jahrzehntelang bei der Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut und seit gut acht Monaten im Ruhestand. Diese Zeit hat er genutzt, um sich zusammen mit seiner Frau dem Aufbau des Raiffeisen-Museums zu widmen.

Besichtigungen des Raiffeisen-Museums sind nur nach Anmeldung möglich. Besucher oder Gruppen können sich unter Tel. 08669/34123000 anmelden. − wt

