Facharztzentrum Trostberg wieder im Trockenen

Nach einem Jahr der Abbrucharbeiten, der Neugestaltung und der Übergangslösungen sind alle Praxen jetzt wieder ins Facharztzentrum an der Klinik Trostberg eingezogen. Ab kommenden Montag läuft hier alles wieder rund. Ein Wasserschaden am 18. September 2016 hatte sich von einer orthopädischen Praxis aus in vier weitere Praxen im Erd- und Untergeschoss ausgebreitet. Der Schaden war beträchtlich, die Kosten ebenso.

Aufgrund eines technischen Defekts war an einem Gerät Wasser ausgetreten und hatte Böden, Decken und Wände durchnässt. Betroffen von dem Wasserschaden waren die Orthopädie-Praxen Kommedico und OUCC (Orthopädie Unfallchirurgie Chiemgau), die Urologische Praxis von Dr. Armin Will, die Neurologische Praxis von Dr. Christoph Luckas, die Filiale des HNO-Zentrums (Hals-Nasen-Ohren-Praxis) Traunstein, das Sanitätshaus "Bergsana" und ein Teil der Radiologischen Gemeinschaftspraxis. Da im Ärztehaus viel im Trockenbau gestaltet war, mussten Böden, Wände und teils auch Decken herausgerissen werden. Doch der Betrieb musste weiterlaufen.



Erleichtert, dass die Umbauten fast fertig sind: Standortverantwortliche Eva Müller-Braunschweig. Erleichtert, dass die Umbauten fast fertig sind: Standortverantwortliche Eva Müller-Braunschweig.



Die Praxen wurden im Bereich der Klinik verlegt. Allein schon der Umzug mit teils großen medizinischen Gerätschaften war ein enormer logistischer Aufwand. Die Standortverantwortliche der Klinik Trostberg, Eva Müller-Braunschweig, lobt die Zusammenarbeit zwischen der Bauabteilung der Kliniken Südostbayern AG, der Haustechnik in Trostberg, dem Architekten und den heimischen Firmen, die beauftragt worden waren. Die Kliniken Südostbayern AG vermietet das Ärztehaus an die Mediziner. Wer die Kosten, die sich laut Angaben des Kliniken-Sprechers Ralf Reuter mindestens "im höheren im sechsstelligen Bereich" bewegen, trägt, klären die Versicherungen.



Für den Neurologen Dr. Christoph Luckas war die Übergangszeit schwierig. Für den Neurologen Dr. Christoph Luckas war die Übergangszeit schwierig.



Mehr lesen Sie am Freitag, 25. August, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Die Arzthelferinnen der HNO-Praxis sorgen dafür, dass alles wieder tiptop ist. Die Arzthelferinnen der HNO-Praxis sorgen dafür, dass alles wieder tiptop ist.





Über die neuen OUCC-Räume freuen sich Dr. Andreas Kölling, Steffi Marchl (l.) und Susi Neumeier. Über die neuen OUCC-Räume freuen sich Dr. Andreas Kölling, Steffi Marchl (l.) und Susi Neumeier.





Dr. Florian Bouvier und Dr. Ralph Felbinger (von links) gefällt das luftige Interieur. Dr. Florian Bouvier und Dr. Ralph Felbinger (von links) gefällt das luftige Interieur.





Fühlt sich in seiner Praxis im Ärztehaus wieder richtig wohl: Urologe Dr. Armin Will. Fühlt sich in seiner Praxis im Ärztehaus wieder richtig wohl: Urologe Dr. Armin Will.