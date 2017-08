Nach 100 Jahren: Alte Kapelle neu erstanden

Eine kleine, aber feine Kapelle ist im Wald an der Straße von Gaden nach Seeleiten entstanden. − Foto: Eder Eine kleine, aber feine Kapelle ist im Wald an der Straße von Gaden nach Seeleiten entstanden. − Foto: Eder



Ein altes Kruzifix war wohl der Auslöser dafür, dass jetzt bei Gaden an der Straße nach Seeleiten mitten im Wald eine Kapelle wiederentstanden ist. Denn dieses Kreuz aus Metall, mit der Figur der schmerzhaften Muttergottes unter dem Gekreuzigten, ist das letzte Überbleibsel einer Kapelle, die einst dort gestanden war – vor mehr als 100 Jahren. Bei der Familie Hinterreiter im Schusterbauer-Hof in Gaden ist dieses altehrwürdige Kreuz über die lange Zeit hinweg immer in Ehren gehalten worden.

Der frühere Ortsheimatpfleger Franz Patzelt wusste um die alte Kapelle ebenso wie der 78-jährige Anton Hinterreiter, den alle nur "Tom" nennen. Der Platz, an dem sie wohl bis etwa 1920 gestanden ist, ist, wie Franz Patzelt herausgefunden hat, auf einer Flurkarte von 1817 eingezeichnet – schräg gegenüber dem Galgen, der seinerzeit dort stand. Möglicherweise als Mahnung an die Vorbeikommenden, "den Hut zu lupfen und der armen Sünder zu gedenken", wie das Franz Patzelt ausdrückt.

Von dieser alten Kapelle wusste in Waging sonst kaum mehr jemand. Tom Hinterreiter hatte davon Kenntnis noch aus Erzählungen seines Vaters. Und auch, dass das im Haus verwahrte Kreuz daher stammte – allen Versuchungen von Antiquitäten-Liebhabern, die es kaufen wollten, war widerstanden worden.

All diese Mosaiksteinchen trafen bei dem umtriebigen Tom Hinterreiter auf fruchtbaren Boden. Hat er doch engste Verbindungen zu Kirchenbauten: Sein Hof steht unmittelbar neben der Kirche von Gaden. Ein Modell dieser Kirche hat er schon vor vielen Jahren nachgebaut. Vor allem aber hat der Zimmerer aus Leidenschaft zeitlebens am liebsten auf hohen Kirchtürmen gearbeitet, wenn es darum ging, diese mit Holzschindeln einzudecken.

