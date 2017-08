Fast 700 neue Parkplätze beim Traunsteiner Klinikum

Ende November soll das neue Parkhaus am Klinikum Traunstein in Betrieb gehen. Es bietet 694 Stellplätze, die von Mitarbeitern, Patienten und Besuchern des Krankenhauses gegen Gebühr benutzt werden können. Die Firma Goldbeck aus Bielefeld, die das Parkhaus baut, wird es auch die nächsten 30 Jahre betreiben. − Foto: ko Ende November soll das neue Parkhaus am Klinikum Traunstein in Betrieb gehen. Es bietet 694 Stellplätze, die von Mitarbeitern, Patienten und Besuchern des Krankenhauses gegen Gebühr benutzt werden können. Die Firma Goldbeck aus Bielefeld, die das Parkhaus baut, wird es auch die nächsten 30 Jahre betreiben. − Foto: ko



Die Arbeiten für das neue Parkhaus beim Klinikum Traunstein sind voll im Zeitplan. Ab Dezember sollen Mitarbeiter, Patienten und Besucher des Krankenhauses hier ihre Autos abstellen können. Es entstehen 694 Stellplätze, wie Kliniksprecher Ralf Reuter in einem Gespräch mit der Heimatzeitung berichtete.

Begonnen hatten die Arbeiten im Frühjahr mit dem Aushub für das Tiefgeschoß. Anschließend wurden die ersten Fundamente für die Stahlbetonträger gesetzt. Ein Großteil der Stahl- und Stahlbetonfertigteile, die im Werk der Firma Goldbeck aus Bielefeld produziert worden sind, ist bereits installiert. Die Treppenhäuser sind ebenfalls bereits zum größten Teil montiert. Projektmanager Christoph Schlenke berichtet ergänzend, dass man im kommenden Monat mit dem Bau der Brücke über die Wolkersdorfer Straße beginnen werde. Wer sein Auto im neuen Parkhaus abstellt, kann über diese Brücke gefahrlos die Straße queren und ist in einer Minute im Klinikum.

Das Parkhaus kostet acht Millionen Euro. Goldbeck sie auch für den Betrieb in den kommenden 30 Jahren verantwortlich und will sich bei den Parkgebühren an den in Traunstein üblichen Sätzen orientieren. − koEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 26./27. August 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.