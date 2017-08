Tourismus-Attraktion Tettenhausener "Standbad"?

Zum "Standbad" leitet dieses Schild, das eine Heimatzeitung-Leserin fotografiert hat. − Foto: red Zum "Standbad" leitet dieses Schild, das eine Heimatzeitung-Leserin fotografiert hat. − Foto: red



Eine Vielzahl an Attraktionen bietet das Urlaubsgebiet um den Waginger und Tachinger See. Ein besonderes Angebot entdeckte und fotografierte Heimatzeitung-Leserin Ingrid Falkinger aus Trostberg auf einer Ausschilderung in Tengling, die den Weg zum "Standbad" zeigt. Erstaunt erkundigte sie sich per E-Mail beim Verkehrsamt Taching, ob man dort auch schwimmen kann oder nur stehen darf.

Des Rätsels Lösung: Beim "Standbad" handelt es sich nicht etwa um eine besonders ausgefallene Attraktion, sondern der (her)ausgefallene Buchstabe "r" macht den kleinen, aber feinen Unterschied. Natürlich dürfen die Gäste des Strandbads dort auch schwimmen oder sich auf Badetüchern ausruhen. Das Verkehrsamt Taching hat bereits in einer Antwort-E-Mail angekündigt, dass sich der Bauhof um eine richtige Beschilderung kümmern werde. − fam