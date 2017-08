Der Exot unter den Bäumesammlern

Scheinzypressen gibt es in den unterschiedlichsten Arten. Sie zählen zu den Lieblingsbäumen von Peter Köhldorfner. − Fotos: Pfingstl Scheinzypressen gibt es in den unterschiedlichsten Arten. Sie zählen zu den Lieblingsbäumen von Peter Köhldorfner. − Fotos: Pfingstl



Peter Köhldorfner schaut zu einem gerade einmal mannshohen Bäumchen, fährt mit einer Hand langsam die Zweige entlang, zeigt auf die grünen, langen Nadeln. Würde Köhldorfner jetzt einmal am Baumstamm reißen, er könnte ihn problemlos zerbrechen. Dann wandert sein Blick hoch zur Kirchturmspitze der Ameranger Kirche. Sie ragt gut 50 Meter in die Höhe. "In 1000 Jahren ist der Baum doppelt so hoch wie der Kirchturm", sagt der Ameranger, denn in seinem Garten steht nicht irgendein Busch, sondern ein zehnjähriger chinesischer Urweltmammutbaum – ein lebendes Fossil aus der Dinosaurierzeit. Bis vor einigen Jahren hieß es, diese Baumart sei ausgestorben. Im Garten von Peter Köhldorfner wächst sie aber. Denn der gebürtige Schnaitseer ist Experte für exotische Bäume.

Mittlerweile stehen in Köhldorfners Waldgrundstück 100 verschiedene Baumarten und tausende Bäume. In seinem Garten in Amerang sind es etwa 40 Arten. Hier, gleich neben dem kleinen Urweltmammutbaum, befinden sich die Baumaufzuchtstation und die Kinderstube. Hier wachsen die Bäume heran, bis sie groß genug sind, um in das Waldgrundstück umgesiedelt zu werden.

Auf Köhldorfners Exoten sind mittlerweile andere Waldbesitzer aufmerksam geworden. Viele seien ebenfalls an einer Baum-Vielfalt und Alternativen interessiert. In letzter Zeit führt er darum viele Gruppen durch seinem Wald und berät sie.

