Vier Verletzte bei schwerem Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten, davon eine Person lebensbedrohlich, hat sich am Samstag gegen 14.55 Uhr auf der Staatsstraße 2105 von Waging nach Tittmoning bei Mauerham in der Gemeinde Waging ereignet. Ein 53-jähriger Burghauser wollte auf Höhe Weiherhaus nach links in Richtung Mauerham abbiegen. Er musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Das bemerkte eine dahinter fahrende 24-jährige Augenoptikerin aus Traunreut vermutlich zu spät und prallte mit ihrem Fiat Punto auf den Wagen des Burghausers. Dadurch schleuderte ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 60-jährige Neuöttinger, der einen Fiat 500 steuerte, musste nach rechts ausweichen, um den Zusammenstoß mit dem quer stehenden Wagen zu vermeiden. Der Fiat kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Der 60-jährige Neuöttinger erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Staatsstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Umleitung, die Absicherung der Unfallstelle und die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Feuerwehr Taching. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35000 Euro.

