Couragiert gehandelt: Ehrung für 25-Jährigen

Für sein beispielhaftes Vorgehen, das zur Festnahme eines Einbrechers bei der Jugendsiedlung in Traunreut geführt hatte, lobte Trostbergs Polizeichef Martin Hammerl den 25-jährigen Andreas Niagu und überreichte ihm ein Dankesschreiben des Polizeipräsidiums. − Foto: luh



Die Situation war nicht ohne: Der Erzieher Andreas Niagu hatte Nachtdienst in der Jugendsiedlung in Traunreut, als ihm gegen 0.10 Uhr zwei Jugendliche von einem lauten Geräusch am Eingang berichteten – jemand hatte mit einem Ziegelstein eine Tür der Berufsschule am Frühlinger Spitz eingeworfen. Der Erzieher verständigte sofort über die Notrufnummer 110 die Polizei und näherte sich dem Tatort. Als der Täter Niagu sah, beschimpfte er ihn und flüchtete. Den kurz danach eintreffenden Beamten beschrieb der Erzieher den Täter so treffend, dass sie ihn schnell aufspürten und festnehmen konnten.

"Sie haben alles richtig gemacht und überlegt und strukturiert gehandelt", lobte jetzt der Trostberger Polizeiinspektionsleiter Martin Hammerl den Einsatz von Andreas Niagu am 22. Juni vergangenen Jahres. Er überreichte dem 25-jährigen Garchinger ein Dankesschreiben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und im Rahmen der Notruf-Offensive 110 Euro – passend zur Notruf-Nummer 110. "Viele Leute hätten sich vielleicht gescheut, die 110 zu rufen. Deshalb wollen wir mit dieser Ehrung dafür werben", erklärt Hammerl.

Das schnelle Handeln habe in diesem Fall zum Erfolg geführt. Denn der Einbrecher habe damit in der Nähe des Tatortes gefasst werden können. Dieser war übrigens ein 23-Jähriger aus Prien, der gerade Hafturlaub hatte. Die zwei Jugendlichen, die den Erzieher alarmiert hatten, wurden ebenfalls gelobt. Sie hatten kurz nach dem Vorfall bereits Gutscheine von der Polizei Traunreut bekommen. Und Andreas Niagu betont, dass er auch von seinem Kollegen an diesem Abend unterstützt wurde.

Der Inspektionsleiter freut sich, dass hier junge Leute nicht einfach weggeschaut, sondern couragiert gehandelt haben. Hammerl: "Sie haben damit einen Beitrag für die Sicherheit unserer Bürger geleistet." − luh