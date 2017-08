Sechsjähriger wird von Auto erfasst – zum Glück unverletzt

− Foto: dpa − Foto: dpa



Ein sechsjähriger Bub ist am Freitag um 20.30 Uhr von einem Auto erfasst, aber zum Glück nicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben überquerte der Sechsjährige mit seinem Rad die Breslauer Straße in Traunreut. Dabei stieß er mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen. Die Frau hatte das Kind nicht erkennen können, weil keine Beleuchtung am Fahrrad angebracht war. Weil die Autofahrerin aber sehr langsam unterwegs war, wurde der Bub nicht verletzt. Lediglich das Fahrrad und der Pkw wurden beschädigt. Schadenshöhe: rund 1400 Euro. − red