Baubeginn für Kreisverkehr am 11. September

Die Einmündung der Staatsstraße 2096 in die B 304 bei Matzing (im Hintergrund der Ortsanfang) wird ab 11. September in einen Kreisverkehr umgebaut. Die Baumaßnahmen dauern bis 27. Oktober. −F.: luftbild-traunstein.de/Unterhauser



Einen Durchmesser von 45 Metern wird der neue Kreisverkehr an der Einmündung der Staatsstraße 2096 in die B 304 bei Matzing haben. Mit den Bauarbeiten für den von vielen Autofahrern lange herbeigesehnten Kreisel wird voraussichtlich am Montag, 11. September, begonnen.

Nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Traunstein war die Einmündung der Staatsstraße 2096 in die Bundesstraße bei Matzing in den letzten Jahren ein Unfallschwerpunkt im Landkreis Traunstein. Besonders häufig kracht es, wenn Autofahrer aus Richtung Sondermoning/Chieming nach links in Richtung Matzing/Traunreut einbiegen wollen.

Mit den Baumaßnahmen, die voraussichtlich bis zum 27. Oktober dauern, sind auch Straßensperrungen verbunden. Der Kreisverkehr soll in drei Bauphasen realisiert werden. In der ersten wird die Staatsstraße 2096 für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr im Zuge der B304 wird an der Baustelle vorbeigeführt. Während dieser Zeit werden rund drei Viertel des Kreisverkehrs südlich der B 304 hergestellt. Im Anschluss wird in einer zweiten Bauphase der Verkehr im Zuge der B 304 auf die neu errichteten Teile des Kreisverkehrs verlegt, so dass die verbleibenden Kreisel-Teile östlich der B304 gebaut werden können. Der Verkehr auf der Staatsstraße 2096 muss auch während der zweiten Bauphase voll gesperrt bleiben. Für die anschießenden Asphaltierungsarbeiten wird der komplette Knotenpunkt voll gesperrt. Dies ist für die Zeit vom 4. bis 27. Oktober geplant.

Während der Bauphase I und II wird der Verkehr im Zuge der Staatsstraße 2096 wie folgt umgeleitet: Der Verkehr in Richtung Altenmarkt rollt ab dem Kreisverkehr in Laimgrub über die Staatsstraße 2095 nach Seebruck und weiter über die Staatsstraße 2093 nach Truchtlaching. Der Verkehr Richtung Traunreut wird ab Sondermoning über die Kreisstraße TS 47 nach Knesing und von dort über Neudorf nach Hörpolding zur B 304 geleitet – das Ganze jeweils auch in der entgegengesetzten Richtung. Während der abschließenden Asphaltierungsarbeiten wird dann auch der Bundesstraßenverkehr weiträumig ab Traunstein über die Staatsstraße 2095 nach Laimgrub und von dort über Sondermoning und Knesing nach Hörpolding und Traunreut geführt beziehungsweise ab Laimgub weiter über die Staatsstraße 2095 Seebruck und die Staatstraße 2093 Truchtlaching bis nach Altenmarkt. Gleichzeitig gibt es für den Bundesstraßenverkehr die Möglichkeit, über die Kreisstraße TS 1 über Kammer nach Zweckham und von dort über die Kreisstraße TS 42 nach Traunwalchen beziehungsweise über die Staatsstraße 2104 Traunreut und Altenmarkt auszuweichen. − ga