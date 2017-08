B306: Mehrere Verletzte nach zwei Unfällen

Symbolfoto: Albrecht Symbolfoto: Albrecht



Nach zwei Unfällen am Dienstagvormittag auf der B306 zwischen Siegsdorf und Traunstein im Landkreis Traunstein war die B306 zwischenzeitlich komplett gesperrt. Der Polizei zufolge haben sich gleich zwei Unfälle zwischen Siegsdorf und Traunstein ereignet. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, wie die Polizei mitteilt.

Zunächst kam es auf der B306 auf Höhe Traunstein zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 84-jährige Fahrer eines VW aus dem Zulassungsbezirk München war mit seinem Pkw aus der Siegsdorfer Straße in die B306 eingefahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, auf der B306 fahrenden, Pkw Seat eines 34-jährigen Siegsdorfers, welcher gerade die Einmündung in Richtung Siegsdorf passierte. Nach der Kollision blieben beide Fahrzeuge fahruntüchtig im Einmündungsbereich liegen. Beide Fahrzeugführer wurden zur Untersuchung vorsorglich in das Klinikum Traunstein verbracht. Die Unfallstelle musste durch Kräfte der Feuerwehr Traunstein abgesichert werden.

Gegen 9.10 Uhr kam es auf der B306 in der Fahrspur von Siegsdorf Richtung Traunstein kurz vor Haslach zu einem Rückstau. Ein 60-jähriger Altöttinger bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Stauende auf, wodurch er den Pkw einer 53-jährigen Teisendorferin auf das nächste Fahrzeug eines 47-jährigen Siegsdorfers aufschob. Bei dem Verkehrsunfall kam es mit Schleudertraumen glücklicherweise lediglich zu leichten Verletzungen bei den Unfallbeteiligten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro und die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehren Hochberg und Traunstein waren mit insgesamt etwa 25 Personen im Einsatz. -red