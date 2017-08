B306: Nach Unfällen gesperrt - Verkehrsbehinderungen

Symbolfoto: Albrecht Symbolfoto: Albrecht



Nach zwei Unfällen am Dienstagvormittag auf der B306 zwischen Siegsdorf und Traunstein im Landkreis Traunstein ist die die B306 derzeit komplett gesperrt. Ersten Informationen der Polizei zufolge haben sich gleich zwei Unfälle zwischen Siegsdorf und Traunstein ereignet. Es soll mehrere Verletzte geben. Da die B306 derzeit komplett gesperrt ist, kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, wie die Polizei mitteilt. Mehr dazu in Kürze. -red