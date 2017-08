"Save the Planet": Im E-Bulli vom Chiemsee ans Mittelmeer

"Our Planet — Our Future": Für den Anti-Trump-Trip im selbst hergerichteten E-Bulli haben die Jugendlichen der "Try-Crossover"-Stiftung die Guten A-Band als Tour-Kapelle gewonnen. Bei den Spontan-Gigs auf der Strecke ans Mittelmeer gilt dann auch für die Musiker Günter Wimmer und Guido Fuchs – auf dem zweiten Foto mit "Try Crossover"-Chef Christoph Karrasch (Mitte) – der weiße Maleranzug als Dresscode. − Fotos: privat "Our Planet — Our Future": Für den Anti-Trump-Trip im selbst hergerichteten E-Bulli haben die Jugendlichen der "Try-Crossover"-Stiftung die Guten A-Band als Tour-Kapelle gewonnen. Bei den Spontan-Gigs auf der Strecke ans Mittelmeer gilt dann auch für die Musiker Günter Wimmer und Guido Fuchs – auf dem zweiten Foto mit "Try Crossover"-Chef Christoph Karrasch (Mitte) – der weiße Maleranzug als Dresscode. − Fotos: privat



Eine "Welle gegen den Trump-Irrsinn" – vom Bayerischen bis zum Tyrrhenischen Meer – wollen sie lostreten und möglichst viele Gleichgesinnte mitreißen. "Earth first" statt "America first" heißt das Motto, unter dem Günter Wimmer aus Petting und Guido Fuchs aus Traunstein – besser bekannt als Die Guten A-Band – am Samstag zu einer Guerilla-Tour in einem 50 Jahre alten VW-Bus aufbrechen. An fünf Tagen setzen die beiden mit spontanen Konzerten und Aktionen – am Chiemsee, in Innsbruck, in Südtirol, am Gardasee und in der Toskana – ein Zeichen gegen die rückwärtsgewandte Umweltpolitik von US-Präsident Donald Trump. Das Ganze auf Initiative der Traunsteiner Stiftung "Try Crossover".

Deren Leiter Christoph Karrasch wird die Zwei-Mann-Band die gut 700 Kilometer über den Brenner bis ans Mittelmeer chauffieren. Schließlich ist es dem Chieminger und seiner Jugendstiftung zu verdanken, dass die Save-The-Planet-Tour in einem idealen Gefährt unterwegs ist. Denn den 50 Jahre alten Bulli, aus Kalifornien per Schiff geliefert, haben heimische Jugendliche in in einem Langzeitprojekt in Eigenregie restauriert – und in ein umweltschonendes Liebhabermobil verwandelt. Der T1 ist nämlich mit Elektroantrieb unterwegs. "Damit ist der Bulli auch ein Symbol für die Werte, die uns am Herzen liegen", sagt Günter Wimmer. "Dafür, dass der Kollege in Amerika eben auf dem Holzweg ist, wenn er glaubt, dass das Öl nie ausgeht und man Umwelt- und Ressourcenschutz ignorieren kann."







Los geht es am Samstag, 2. September, am Chiemsee: Die Guten A-Band gibt zwei kurze Konzerte am Sonnendeck in Chieming (gegen 20 Uhr) und an der Sundowner-Strandbad in Übersee (gegen 21 Uhr). Dann geht es im Bulli gen Süden. Weitere Stationen sind am Sonntag, 3. September, Innsbruck (Kaufhaus Tyrol, 15 Uhr) und Bozen (Waltherplatz, 20 Uhr), am Montag Riva (Grand Hotel, 12 Uhr) und Torre del Benaco (Little Harbour, 18 Uhr), am Dienstag Bologna (Piazza Maggiore, 12 Uhr) und Lucca (Piazza dell’ Anfiteatro) sowie am Mittwoch, 6. September, Pisa (Schiefer Turm, 12 Uhr) und Cecina Mare (Bar Via Gorette, 20 Uhr).

"Wir machen das ohne größere Planung", sagt Günter Wimmer. "An geeigneten Orten die Gitarren gezückt und raus aus dem Bus. Boxen und Schlagzeug sind in einer Minute aufgebaut – und dann spielen wir einfach ein paar Songs für die Leute, die grad unterwegs sind." Die überfallartigen Flashmob-Auftritte an den Hotspots der Reiseroute sollen aber maximale sozialmediale Reichweite erzielen. "Wir werden alles dokumentieren, Fotos posten, die Konzerte filmen und übertragen, damit es viele Leute sehen, teilen und weiter verbreiten." Auf der Facebookseite (zu finden auch über die Suchmaschineneingabe "stoptrump4planet") und dem Instagram-Kanal der Band kann man die Bully-Tour mitverfolgen und die Devise "Our Planet – Our Future: Act Now! Tu was! Fai qual cosa!" viral beherzigen.

