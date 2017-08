Plakativer Wahlkampf: Freie Wähler besetzen Platz des Platzhirschen

Verklebt: FW-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger grüßt am Marienplatz von der Plakatwand – allerdings auf der freien Fläche, die eigentlich dem Platzhirschen, der CSU, zusteht. − Foto: Thois Verklebt: FW-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger grüßt am Marienplatz von der Plakatwand – allerdings auf der freien Fläche, die eigentlich dem Platzhirschen, der CSU, zusteht. − Foto: Thois



"Sind sie jetzt schon so siegessicher oder gar überheblich?" Mit dieser provokanten Frage hat sich ein Leser an die Heimatzeitung gewandt, weil es ihm und auch anderen CSU-Sympathisanten sauer aufstoße, dass die Partei noch immer nicht in den Trostberger Plakate-Wahlkampf eingestiegen ist.Die für die CSU reservierten Bereiche auf den 17 Stellwänden im Stadtgebiet waren bis gestern kahle Holzfläche, während die anderen Parteien schon seit Wochen mit ihren Kandidatenköpfen und Wahlslogans Flagge zeigen.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung gibt Markus Fröschl aber Entwarnung. "Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun", sagt Trostbergs CSU-Ortsvorsitzender. Man konzentriere sich im Wahlkampf absichtlich auf die letzten drei Wochen vor dem Urnengang. "Man muss die Bürger ja nicht sechs Wochen lang mit Politikergesichtern behelligen", sagt Fröschl mit einem Augenzwinkern. "Wir bleiben den Wählern dann lieber im Kurzzeitgedächtnis." Deshalb schreite man auch heuer wieder als Letzter zur Tat. Ab Mitte dieser Woche nun wolle man die Stellwände mit den Konterfeis von Stimmkreiskandidat Dr. Peter Ramsauer, dem bayerischen Spitzenkandidaten Joachim Herrmann und Bundeskanzlerin Angela Merkel plakatieren.

Die Endspurt-Taktik der CSU haben unterdessen die Freien Wähler für einen "Übergriff" auf den Platzhirschen genutzt. Am viel beachteten Aufsteller an der Bundesstraße am Marienplatz grüßt seit einigen Tagen Hubert Aiwanger von der Fläche, die eigentlich für die CSU reserviert ist. Markus Fröschl nimmt das locker: "Der Herr Aiwanger darf da vorrübergehend gern hängen, aber wir werden ihn natürlich überkleben müssen."

Was jedoch nicht durchgeht bei der Aiwanger-Werbeoffensive ist die Tatsache, dass der FW-Parteichef im Stadtgebiet auch auf Einzelplakaten zu sehen ist. "So etwas ist nur bei konkreten Veranstaltungen erlaubt", betont Alois Kellner vom Bürgerbüro der Stadt, nicht aber im Zuge der Wahlkampfwerbung, die sich auf die 17 Holzwände beschränken müsse, um unschönen Wildwuchs zu vermeiden. Deshalb werde der Bauhof das Aiwanger-Einzelplakat in der Bayernstraße auch entfernen. - tt

Den ganzen Bericht lesen Sie am 30. August im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.